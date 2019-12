Jorge Junior lanza fuertes acusaciones contra su expareja y asegura que es teniente coronel

Publicado el Jueves, 5 Diciembre, 2019 - 13:17 (GMT-4)

Jorge Junior, líder de la agrupación cubana Los 4, ha compartido unas fuertes declaraciones en su perfil de Facebook sobre la que fuese hasta hace unos días su pareja, la cubana Patricia.

El cantante cubano publicó una imagen de la joven y junto a ella contó que no se cansa de insultarle y de provocarle debido a unas presuntas acusaciones que él había hecho sobre su persona. Incluso, comentó que le amenazó con llamar a la policía y con hablar con el presentador cubano Alexander Otaola. Seguidamente Jorge Junior la tachó de "teniente coronel" y dijo que si se veía envuelto en "problemas judiciales" sería por culpa de ella.

"Esta persona que esta aquí que pueden ver no se cansa de insultarme y provocarme. Ahora me mandó a decir que si no se quitaba la verdad que pusieron sobre su persona, se lo diría a la policía y llamaría a Otaola. Ya saben, si mañana estoy en problemas judiciales fue por culpa de la teniente coronel Patricia. Porque te digo ¿qué puedes decir que no hayas hecho tú conmigo? Ahora si empezaste termina, que yo si tengo un montón de cosas que decir y puede que se hundan más los que están hundidos. A mi no me amenaces, ahora si no dices tú, diré yo", escribió el cantante.

La polémica viene a raíz de una publicación que hizo Jorge Junior hace unos días en sus redes sociales en la que, aunque no mencionó a Patricia, comentó que ya conocía la razón por la cual muchas veces le retenían en el aeropuerto o cuando cada vez que iba a realizar un concierto fuera de La Habana venía un agente de la seguridad a preguntar por ella.

"Ahora entiendo por qué me pararon casi cinco horas en el aeropuerto y yo pensando que era sin motivos. Ahora entiendo porqué en la gira nacional en cada provincia antes de cantar iba un oficial y preguntaba por ti. Ahora entiendo cuando me pararon en el Lido sin motivos y me revisaron el carro de arriba abajo. Ahora entiendo cuando a mi mama la revisaron en el aeropuerto antes de salir de Cuba para Perú. Ahora entiendo porqué unos cuantos de los míos se han ido por los pies.

Esto es solo un pedacito de lo voy a decir. Deja que sanen mis heridas. No tendré piedad con nada", expresó en su día.

De momento Patricia no se ha pronunciado sobre el tema, aunque a juzgar por las acusaciones de Jorge Junior, esta controversia no ha hecho más que empezar.