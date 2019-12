Vigilancia policial durante apertura de tiendas en divisa en Camagüey

Publicado el Sábado, 7 Diciembre, 2019 - 15:54 (GMT-4)

Durante la inauguración de dos tiendas en divisa hoy en Camagüey hubo una férrea vigilancia policial, según reportó La Hora de Cuba.

Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, las Brigadas Especiales (con boinas negras) y la Seguridad del Estado fueron desplegados en el lugar. El citado medio contabilizó unos 25 agentes en las cercanías de los locales.

No obstante, en las tiendas no habían largas colas de clientes, ya que la mayoría de los cubanos no cuenta con el dinero para comprar en dichos establecimientos.

También informaron que los oficiales de la policía cerraron el tránsito a vehículos y bicicletas en el tramo de la calle de Independencia, desde Hermanos Agüero hasta General Gómez.

La Babita, situada en Independencia y General Gómez, y Riviera Modas, ubicada en República, son las dos tiendas que ofertarán equipos electrodomésticos, cuya compra solo podrá hacerse con las nuevas tarjetas en USD que el gobierno cubano ha habilitado, como estrategia para salir de la crisis económica que atraviesa el país y retener esta moneda en la Isla.

A pesar de la inauguración de las tiendas, estas no cuentan aún con toda la mercancía necesaria que demandan los clientes, indicaron responsables comerciales de la provincia.

Funcionarios de la Corporación CIMEX y de la cadena Tiendas Caribe dijeron a la prensa local que ambos establecimientos iniciarán sus ventas, mientras esperan que los proveedores surtan los equipos electrodomésticos, ciclomotores y repuestos para automóviles que faltan para su venta.

Desde el pasado 28 de octubre el gobierno de la isla comenzó a abrir, en La Habana y Santiago de Cuba, las primeras 12 de las 77 tiendas previstas, y anunció que de forma gradual se pondrían en funcionamiento establecimientos de este tipo en el resto de las provincias cubanas, excepto en Granma.

Algunas provincias ya se han ido sumando a la iniciativa, como es el caso de Pinar del Río y Holguín, donde abrieron sus puertas las tiendas llamadas La Quincallera y El Níquel.