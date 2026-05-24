“Genera millones y lo cierran”: Mercado de 3ra y 70 paralizado por falta de diésel mientras el régimen multiplica actos políticos

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El supermercado ubicado en los bajos del lujoso hotel Gran Muthu Habana, en la esquina de 3ra y 70 del capitalino municipio de Playa, permanecía con sus puertas cerradas al mediodía de este domingo por falta de combustible para su planta eléctrica generadora, lo cual desató la indignación de cubanos en redes sociales.
La denuncia la publicó Carlos Herrera Rodríguez en Facebook, quien resumió la paradoja con una frase que circuló ampliamente.
"El mercado de 70 Muthu que recauda millones de dólares cerrados por falta de combustible para la planta mientras gastan miles de litros de petróleo en otras cosas que lo único que generan son gastos", puntualizó Herrera.
La contradicción señalada por los cubanos en redes sociales resume la disfuncionalidad del modelo económico del régimen, con un gobierno que no tiene combustible para mantener abierto un mercado que genera millones en divisas, pero sí lo destina a actividades que no producen ingresos como las decenas de machacones actos políticos de los cuales gusta el régimen.
El régimen cubano convocó tribunas abiertas en todo el país desde este sábado 23 de mayo hasta el 3 de junio, fecha en que Raúl Castro cumple 95 años, como respuesta a la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el exmandatario por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
El establecimiento de 3ra y 70, inaugurado en enero de 2025, opera exclusivamente en dólares, en efectivo o mediante tarjetas vinculadas a cuentas en divisas, y es uno de los pocos puntos de venta en Cuba que genera divisas de forma directa para el Estado.
Desde su apertura, el supermercado fue objeto de polémica, con precios son inalcanzables para la mayoría de los cubanos, cuyo salario promedio ronda los 7,000 pesos cubanos, equivalentes a unos 13 dólares al tipo de cambio informal.
El local tampoco entrega vuelto en monedas de dólar, que no circulan en Cuba, y en su lugar ofrece caramelos o galletas como cambio.
En sus primeras semanas de funcionamiento se registraron episodios de violencia entre clientes en las colas, y su apertura disparó el precio del dólar en el mercado informal cubano.
El cierre del local ocurre en el contexto de la peor crisis energética que ha vivido Cuba en décadas, con severos apagones. Para la jornada, la Unión Eléctrica reportó 1,670 MW afectados desde la madrugada, con una disponibilidad de apenas 1,100 MW frente a una demanda de 2,750 MW.
Para el pico nocturno se proyectaba un déficit de 1,960 MW, cifra que ilustra la magnitud del colapso del sistema eléctrico nacional.
Mayo ha sido el mes más oscuro del año, con registros record del déficit eléctrico. El propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció públicamente que la situación es "tan aguda, crítica" y que en La Habana los cortes superaban las 20 y 22 horas diarias.
La crisis de combustible también ha golpeado al turismo. Entre enero y abril, Cuba recibió solo 328,608 visitantes, una caída de 55,8 % respecto al mismo período de 2025, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas.
Hoteles de la propia cadena Gran Muthu como el Imperial Cayo Guillermo y el Ensenada en Holguín fueron incluidos en listas de cierres temporales por la contingencia energética a principios de año.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de combustible y cierre del mercado 3ra y 70 en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué cerró el mercado de 3ra y 70 en La Habana?
El mercado de 3ra y 70 cerró debido a la falta de combustible para su planta eléctrica generadora. Esta situación ha causado indignación en la población, ya que el mercado genera millones en divisas, pero no puede operar mientras el gobierno destina combustibles a otros fines, como actos políticos.
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¿Cómo afecta la crisis de combustible a la economía cubana?
La crisis de combustible ha paralizado sectores clave de la economía cubana, como el turismo y la distribución de alimentos. Esto se refleja en la caída del turismo y en apagones severos, que afectan tanto a la población como a la actividad económica del país.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis energética?
El gobierno cubano ha convocado tribunas abiertas y movilizaciones políticas, usando recursos limitados como el combustible para estas actividades. Sin embargo, estas medidas no abordan la raíz del problema energético ni mejoran la situación de escasez de productos básicos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.