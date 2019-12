Voleibolista brasileño renuncia al MVP y lo entrega al cubano Yoandy Leal tras ganar el Mundial de Clubes

Publicado el Lunes, 9 Diciembre, 2019 - 09:34 (GMT-4)

El voleibolista brasileño, Bruno Rezende, renunció al MVP y lo cedió al cubano, Yoandy Leal, tras ganar el Mundial de Clubes.

El gesto fue muy agradecido por el cubano, que dejó en Instagram su opinión sobre lo sucedido. “El mérito a menudo no se reconoce, pero sigo haciendo mi mejor esfuerzo, porque un premio no borra todo lo que he hecho hasta ahora en mi carrera”, escribió.

“A @ bruninho1 mi agradecimiento por reconocer mi desempeño en este campeonato, ya que @volleyballworld no pudo reconocerlo. Estoy muy feliz por el título y por contribuir al primer título mundial de @ asvolleylube. ¡Gracias a todos los que nos animaron!”, concluyó Leal su mensaje, escrito en portugués.

No ad for you

.

La acción de Rezende ha sido calificada como un acto de extrema deportividad hacia su compañero, auténtico merecedor, en opinión de muchos, del reconocimiento. Leal, ahora nacionalizado brasileño, fue el líder anotador del evento con 65 puntos (46 ataques, cinco bloqueos y 14 aces).

Además de Yoandy Leal, los cubanos Robertlandy Simón y Osmany Juantorena también se proclamaron campeones, este 8 de diciembre, del Mundial de Clubes con el Lube Civitanova, de Italia, certamen con sede en Betim, Brasil. El Lube derrotó en cuatro sets al Sede Cruzeiro, del gigante sudamericano.

Juantorena se llevó el mejor porcentaje en ataque con 58.6% y conquistó el 5to cetro en Mundiales, único jugador en la historia. Simón, por su parte, fue 3ro en bloqueos y 5to en aces.