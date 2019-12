Bruno Rodríguez reclama libertad de viajar para los estadounidenses

Publicado el Lunes, 9 Diciembre, 2019 - 16:37 (GMT-4)

El Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, reclamó a la actual administración de EE.UU. que otorgara la libertad a sus ciudadanos para viajar a la Isla.

A través de su cuenta de Twitter, expresó: “El gobierno de #EEUU escoge el Día de los Derechos Humanos para iniciar la prohibición de los vuelos a #Cuba, excepto a La Habana. Daña a #CubanosConDerechos, incluso a viajar, y los vínculos familiares. Reclamamos libertad de viajar para los estadounidenses. #HumanRightsDay”.

Esta petición tiene lugar casi un mes después de que Estados Unidos anunciara la suspensión de vuelos regulares a nueve destinos en Cuba, exceptuando al aeropuerto de La Habana, lo cual entrará en vigor a partir de este 10 de diciembre.

La medida se sumó a las restricciones de Donald Trump para reforzar el embargo, como un modo de ejercer y aumentar la presión sobre el régimen del archipiélago.

No obstante, las inconformidades con la publicación de Rodríguez no se hicieron esperar en la red social, pues es conocida la habitual negación de viajes a ciudadanos cubanos hacia países extranjeros, presumiblemente por demostrar una postura ideológica contraria a la que dicta el gobierno que ahora dirige Díaz-Canel.

“Bruno, ¿por qué no da una "digna y contundente respuesta" y elimina las regulaciones a periodistas y activistas, las prohibiciones de entrada al país, bajan los precios al pasaporte y eliminan las prórrogas?”, replicó un usuario.

“¿Sabía usted #EEUU no tiene por qué interesarse en los derechos de los cubanos? ¿Por qué no empezamos por lo más sencillo? No más regulados en #Cuba . No más arrestos domiciliarios arbitrarios y sin causa judicial. Al menos eso está en las manos de su gobierno, ¿cierto?”, subrayó otro.

“Dejen viajar a los regulados cubanos, dejen que los médicos que no siguieron en la misiones puedan entrar a Cuba sin tener que esperar 8 años, permitan que los cubanos puedan importar y exportar sin que el gobierno meta su mano negra, no más decomisos en los aeropuertos #ElcambioesYA”, señaló un cuarto usuario.

Por otro lado, varios activistas opositores y periodistas independientes convocaron a una protesta pacífica este 10 de diciembre, sobre las 10 a.m (hora local), en el Aeropuerto Internacional José Martí, donde las autoridades han impedido, en reiteradas ocasiones, viajar a cubanos que califican como “regulados”, una categoría que el propio canciller dijo anteriormente no saber de ella.

El 10 de diciembre es, además, el Día de los Derechos Humanos, entre los que figura aquel que expresa la libertad de movimiento para todas las personas.