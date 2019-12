Juan Guaidó pretende que 2020 sea el año de la libertad en Venezuela

Publicado el Miércoles, 11 Diciembre, 2019 - 11:09 (GMT-4)

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, pidió que el año 2020 sea "el año de la libertad" y reconoció que por estas fechas esperaba que Maduro ya no estuviera en el poder.

"Me dirijo a ustedes no como presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional, sino como un venezolano. No como un liberador o un mesías, sino como un político que para estas fechas también esperaba que hubiéramos logrado el cese de la usurpación", aseguró este miércoles durante un discurso dirigido a los venezolanos por el fin de 2019.

También señaló que iba a iniciar un proceso de encuentros con "los principales liderazgos políticos, los sectores de las fuerzas democráticas del país". "Tenemos toda la intención de rectificar, alinear las visiones de todos los sectores que hacen falta para lograr los objetivos planteados durante este nuevo siglo", indicó.

"No habrá vacaciones, porque esta lucha no descansa. Emplearemos todo el mes de diciembre para realizar estos encuentros con los sectores democráticos que quieren un cambio", afirmó en el discurso que difundió en un vídeo publicado en su perfil de Facebook.

Guaidó apuntó que esta agenda política incluye a estudiantes, universidades, iglesias, el sector sindical, el Frente Amplio. "Todos los sectores vamos a convocar y estar juntos", dijo.

"En Venezuela ya es hora de entender que todo esto no se trata de una persona, sino que depende de todos y cada uno de nosotros. Así vamos a terminar de derrocar a la usurpación y vamos a celebrar la libertad", concluyó.

Recientemente el diario español ABC reveló que dirigentes chavistas y miembros de la oposición venezolana trataron de poner en marcha, abril y octubre pasados, el enésimo plan para sacar a Nicolás Maduro del poder e iniciar una transición política en el país.

Los planes, que fueron frustrados por los Servicios de Inteligencia, pasaban por formar un gobierno sin Maduro ni Guaidó.