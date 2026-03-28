Venezuela retoma sus sedes diplomáticas en EE.UU.

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El viceministro venezolano Oliver Blanco anunció este sábado que Venezuela recuperó las sedes diplomáticas de Venezuela en EE.UU., por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

"Junto al Jefe de Misión Félix Plasencia, recuperamos las sedes diplomáticas de Venezuela en EE.UU., que por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez serán rehabilitadas para ponerlas al servicio de todos los venezolanos", escribió Blanco en X.

"Un paso firme en el fortalecimiento de nuestras relaciones y la atención a nuestros connacionales", añadió.

La delegación venezolana había llegado a Washington el viernes, encabezada por Félix Plasencia como Encargado de Negocios y por Blanco como viceministro para Europa y América del Norte.

Desde su arribo, la misión sostuvo reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado.

"Hemos tenido una agenda de encuentros con el subsecretario de Estado Christopher Landau, con el subsecretario Michael Kozak y el subsecretario Caleb Orr del Departamento de Estado para explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral en beneficio de nuestros pueblos", declaró Blanco en un video.

El viceministro Rander Peña confirmó que se realizaron inspecciones de la embajada en Washington y de los consulados, que requieren reparaciones por años de abandono. Las sedes serán rehabilitadas para atender trámites consulares de la comunidad venezolana en EE.UU.

El deshielo entre Venezuela y EE.UU.

Este anuncio es el resultado de un proceso de normalización acelerado que arrancó tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 en la llamada "Operación Resolución Absoluta", ejecutada por la Fuerza Delta estadounidense con apoyo de la CIA.

Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos federales de narcoterrorismo y narcotráfico.

Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada e inició un proceso de transición que incluyó el cierre de El Helicoide, una ley de amnistía para presos políticos, la eliminación de siete misiones chavistas y la destitución del ministro de Defensa Vladimir Padrino López el 18 de marzo.

El deshielo diplomático avanzó con rapidez. El 5 de marzo, Venezuela y EE.UU. acordaron formalmente restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares, rotas desde 2019.

Esa misma semana, la administración Trump reconoció formalmente el gobierno interino de Rodríguez y posteriormente EE.UU. izó su bandera en la embajada de Caracas por primera vez en siete años.

El 24 de marzo, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que flexibilizó sanciones para facilitar la operación de las misiones venezolanas en EE.UU., permitiendo pagos por bienes y servicios y operaciones bancarias, aunque mantuvo la prohibición de comprar o vender inmuebles.

Ese mismo día, Rodríguez anunció el envío de la delegación: "Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros gobiernos".

Oliver Blanco, designado viceministro el 23 de febrero con perfil opositor —es militante de Acción Democrática—, representa el gesto de apertura política del gobierno interino en su política exterior.

La propia Rodríguez lo destacó al nombrarlo: "Ha tenido militancia partidista opositora, y mantiene un firme compromiso con el país".

La ruptura diplomática entre Venezuela y EE.UU. databa de 2019, cuando Maduro expulsó a los diplomáticos estadounidenses tras el reconocimiento de Juan Guaidó por parte de Washington.

La retoma de las sedes este sábado representa la culminación visible de más de dos meses de normalización acelerada entre ambos países.