EE.UU. trabaja para expandir conexión aérea a otros dos aeropuertos en Venezuela

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La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) completó esta semana su evaluación técnica en los aeropuertos internacionales de Maracaibo y Barcelona, en Venezuela, como parte del proceso para ampliar la conectividad aérea directa entre ambos países, según informó la Embajada estadounidense en Caracas.

La misión diplomática anunció la noticia a través de un video publicado en X, enmarcando la evaluación dentro del «plan de tres fases del presidente Trump y del secretario Rubio para Venezuela».

«Los Estados Unidos mantiene su compromiso de ampliar los vuelos comerciales, conectar a nuestros dos países y garantizar que nuestras economías prosperen juntas», declaró la Embajada.

Si los aeropuertos de Maracaibo —capital del estado Zulia, en el noroeste— y Barcelona —capital de Anzoátegui, en el noreste— reciben la certificación de seguridad de la TSA, podrían habilitarse nuevas rutas directas con ciudades estadounidenses sin necesidad de escala en Caracas.

La evaluación de estos dos terminales es la siguiente fase de un proceso que comenzó en febrero de 2026, cuando la TSA realizó una inspección similar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana.

Aquel antecedente directo permitió la reapertura histórica de vuelos directos Miami-Caracas el 30 de abril, el primer servicio de ese tipo en casi siete años, operado por American Airlines.

El pasado martes, United Airlines anunció que restablecerá su ruta Houston-Caracas a partir del 11 de agosto, suspendida desde junio de 2017.

El secretario de Transportes de EE.UU., Sean Duffy, celebró ese anuncio señalando que «el primer vuelo de United a Venezuela en ocho años marca otro avance emocionante en la relación» entre ambos países.

Las rutas directas entre EE.UU. y Venezuela habían sido suspendidas el 15 de mayo de 2019, durante el primer mandato de Trump, cuando el Departamento de Seguridad Nacional ordenó el cese de todos los vuelos comerciales y de carga alegando que las condiciones en Venezuela «atentan contra la seguridad de los pasajeros, aviones y tripulación».

La decisión se produjo en plena crisis diplomática, cuando Washington reconoció a Juan Guaidó como presidente e impuso sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El punto de inflexión llegó el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en la llamada «Operación Resolución Absoluta».

Tras ese hecho, EE.UU. y Venezuela acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas el 5 de marzo de 2026, y el 14 de marzo la embajada estadounidense en Caracas izó su bandera por primera vez en siete años.

La evaluación de los aeropuertos de Maracaibo y Barcelona representa la apuesta de Washington por extender esa conectividad más allá de la capital venezolana, hacia dos de los principales centros económicos y de población del país, con fuertes vínculos históricos con la comunidad venezolana en Estados Unidos.