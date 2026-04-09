Delcy Rodríguez anuncia aumento salarial en Venezuela para mayo: "Gracias a un ingreso extraordinario que tuvimos"

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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció el miércoles un aumento "responsable" de salarios para el mes de mayo, en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión durante un acto público en el que repasó la evolución del ingreso mínimo en el país desde 2021.

En su intervención, Rodríguez detalló la trayectoria del ingreso mínimo en dólares: "En octubre del año 2021 el ingreso mínimo de los trabajadores alcanzó los 30 dólares. Ese mismo se mantuvo en el año 2022. Ya para marzo, mayo del 2023 alcanzamos los 45 dólares, enero 2024 104 dólares el equivalente, en mayo 2024 134 dólares, en mayo 2025 el equivalente a 161 dólares y en marzo 2026 alcanzamos 190 dólares gracias a un ingreso extraordinario que tuvimos."

Rodríguez atribuyó el incremento de marzo a ingresos extraordinarios por venta de fueloil, anunciados a través de una aplicación digital del Palacio de Miraflores, y señaló que el objetivo es que ese nivel pueda sostenerse en el tiempo.

Sin embargo, las cifras que maneja el gobierno corresponden al llamado "ingreso integral", que suma el salario base más una serie de bonos.

El salario mínimo base en bolívares permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, equivalente a menos de un dólar mensual al tipo de cambio oficial de 473,91 bolívares por dólar.

Analistas estiman que el gobierno prepara un incremento de hasta 150 dólares en concepto de ingreso integral para el primero de mayo. Según el economista Tomás Socias López, el aumento se financiaría con ingresos del Seniat, que rondan los 1,800 millones de dólares mensuales, y se negociaría también con el sector privado.

Luis Vicente León, de la firma Datanálisis, prevé que el incremento se aplicará vía bonificaciones —de alimentación y otros conceptos— y no mediante un aumento del salario base, con el fin de evitar impacto en el cálculo de prestaciones sociales y contener la inflación, que acumuló un 52% solo en el primer trimestre de 2026.

La brecha entre el ingreso real y el costo de vida sigue siendo enorme. La canasta básica familiar para cinco personas se estimaba en 645,60 dólares en febrero de 2026, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), muy por encima del ingreso integral actual de 190 dólares.

El anuncio llega en un momento de presión social creciente: trabajadores del sector público, educadores y personal de salud protagonizaron protestas desde finales de marzo exigiendo salarios indexados.

El primero de mayo, Día del Trabajador, se perfila como la fecha elegida por Rodríguez para formalizar el incremento, lo que también tiene una dimensión política en su esfuerzo por consolidar apoyo popular.

Rodríguez gobierna como presidenta encargada desde el cinco de enero, cuando el Tribunal Supremo de Justicia la juramentó bajo la figura de ausencia forzosa de Nicolás Maduro, un término que no existe en la Constitución venezolana. Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses el tres de enero en la denominada "Operación Resolución Absoluta" y enfrenta un juicio por narcoterrorismo en tribunales de Estados Unidos.

Estados Unidos eliminó las sanciones que pesaban sobre Rodríguez el primero de abril, en lo que analistas interpretan como parte de un acuerdo tácito con su gobierno.

Venezuela lleva más de tres meses sin fecha de elecciones, con Washington presionando por una transición democrática que aún no tiene calendario definido.