Ana de Armas forma parte del orgullo cubano por su consagración en el Globo de Oro

Publicado el Miércoles, 11 Diciembre, 2019 - 11:46 (GMT-4)

Mientras puede ser vista en las pantallas de La Habana en un papel secundario de la coproducción internacional La Red avispa, exhibida en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, Ana de Armas celebra su nominación al premio Globo de Oro. A su alegría, se suman miles de cubanos que se enorgullecen de ese reconocimiento, en la categoría de actriz protagónica de comedia o musical.

La nominación premia el trabajo de la actriz cubana en la comedia Knives Out, o Puñales por la espalda, dirigida por Rian Johnson, y estrenada en noviembre pasado, luego de recibir elogios en el festival de Toronto. El director es uno de los más importantes en el Hollywood actual, y ha realizado, entre otras, Star Wars: The Last Jedi (2017) y Looper (2012).

La actriz interpreta el papel de la enfermera Marta Cabrera, que si bien en apariencia se relaciona con los estereotipos de Hollywood sobre la mujer latina, es un personaje complejo, en la trama policiaca de Puñales por la espalda, pues se trata de la cuidadora de un adinerado novelista que aparece muerto, asesinado, en su finca sureña.

En la categoría de Mejor actriz protagónica de drama o comedia, De Armas compite nada menos que con actrices de tanto prestigio como Cate Blanchett, por su trabajo en Dónde estás Bernardette, y Emma Thompson por Late Night. En Puñales por la espalda, la joven actriz se codea con intérpretes consagrados: Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Don Johnson y Christopher Plummer.

De nacionalidad cubana y española, Ana de Armas ya estudiaba su profesión con 14 años, en la Escuela Nacional de Arte de Cuba. Su primer papel importante fue en Una rosa de Francia (2006) coproducción cubano-española dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón y protagonizada por Jorge Perugorría. Más tarde, actuó en Madrigal, de Fernando Pérez, junto a Luis Alberto García.

Radicada en España, con solo 18 años, hizo casting para El internado y obtuvo un papel en la serie que la hizo famosa. En 2009, se estrenó Mentiras y gordas, que consiguió ser la película más taquillera del año 2010, con una recaudación de más de 4 millones de euros, y ese mismo año grabó Hispania, una serie de Antena 3 en la que interpretaba a una de las protagonistas, Nerea, una esclava.

En 2013, rodó en Madrid Por un puñado de besos, dirigida por David Menkes, y después decidió probar suerte en Hollywood, donde tuvo la suerte de participar, hablando en inglés, en Hands of Stone (2016), junto a Robert De Niro y Édgar Ramírez; Knock, Knock y Exposed, ambas al lado de Keanu Reeves, y sobre todo Blade Runner 2049, que la colocó como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Norteamérica, en tanto acompañaba a Harrison Ford y Ryan Gosling.

En 2020, Ana de Armas será vista en papeles importantes de No Time to Die, la entrega número 25 de la saga sobre el agente encubierto más famoso del cine: James Bond, y también dará vida a Marilyn Monroe, en Blonde. La Gala de entrega del Globo de Oro ocurrirá el 5 de enero. Ese día sabremos cuánto aman a Ana de Armas los periodistas extranjeros especializados en informar sobre cine y acreditados en Hollywood.

En enero pasado la actriz viajó a Cuba para filmar La Red Avispa, más o menos en esos meses la vimos en el video musical Everyday junto a Orishas, y con motivo de su visita sostuvo varios encuentros con periodistas, cinéfilos y admiradores, aunque la prensa oficial decidió, mayormente, dejar pasar la oportunidad del reencuentro.