Michael Kozak y el canciller cubano, Bruno Rodríguez | Foto © Flickr / U.S. Department of State / Cubadebate / Ismael Francisco Michael Kozak y el canciller cubano, Bruno Rodríguez | Foto © Flickr / U.S. Department of State / Cubadebate / Ismael Francisco

Michael Kozak a Bruno Rodríguez: "Tienes miedo del pueblo cubano"