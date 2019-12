Envían a Raúl Castro segunda petición de Habeas Corpus para José Daniel Ferrer

Publicado el Lunes, 23 Diciembre, 2019 - 18:21 (GMT-4)

Un segundo Habeas Corpus a favor del líder opositor José Daniel Ferrer fue interpuesto el día 13 de diciembre dirigido a Raúl Castro, según declaró a Radio Martí el abogado cubano Faisel Iglesias, quien tuvo a su cargo la redacción del recurso.

El jurista, residente en Puerto Rico, explicó que el documento solicita que el detenido sea conducido ante un juez que determine la legalidad de su detención o encarcelamiento, y fue dirigido al General y no a las instancias jurídicas, como correspondería, por las peculiaridades del régimen.

"El problema está en que no hay Constitución. El derecho en Cuba no es más que un instrumento represor del Estado, que no tiene más fines que el poder político", afirmó Iglesias.

El objetivo que se persigue con esta gestión es que el "sistema jurídico cubano sea garante de los derechos fundamentales" del detenido, aseveró el letrado.

El Habeas Corpus presentado consigna que el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fue detenido el día 1 de octubre de 2019 sin previa orden de un tribunal competente e independiente que garantice un proceso justo e imparcial, y sostiene que se hizo un registro en el domicilio del detenido sin una orden del Tribunal donde se expresara el lugar específico a examinar, ni los bienes a ocupar.

Señala el documento que tampoco se le informó, una vez detenido, de su derecho a notificar a tercera persona sobre su arresto, ni dónde se encontraba recluido, ni del derecho a estar asistido por un abogado, ni del derecho a la asistencia médica.

Por todas esas razones, Iglesias enfatizó en que se viola el debido proceso en el caso de José Daniel Ferrer, quien cumple ya 83 días en prisión sin ser llevado a juicio.

Un primer Habeas Corpus presentado en favor del prisionero político, en octubre pasado, fue rechazado por el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba.

En esa ocasión, la solicitud del procedimiento de Habeas Corpus denunciaba el incumplimiento de las formalidades establecidas en la Ley de Procedimiento Penal durante la detención de Ferrer, con énfasis en que la Policía ni siquiera le mostró una orden de arresto.

La doctora Nelva Ismarays Ortega, esposa de Ferrer, aspira a visitar al dirigente opositor el próximo día 27, aunque se mantiene a la expectativa de los resultados de esta segunda gestión iniciada el 13 de diciembre, sin que haya habido hasta ahora respuesta alguna.