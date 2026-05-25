José Daniel Ferrer: «Uno ya cayó y Venezuela va a ser libre. El otro pronto va a caer, y Cuba será libre»

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José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), publicó este lunes un contundente mensaje en su cuenta verificada de X en el que vincula la caída de Nicolás Maduro con el futuro de Cuba y advierte que Raúl Castro «pronto va a caer».

«Los que se oponen a la captura del asesino Raúl Castro, son los mismos o muy parecidos a los que se opusieron a la captura de Nicolás Maduro. Pues ténganlo muy presente, uno ya cayó y Venezuela va a ser libre. El otro pronto va a caer, y Cuba será libre, te guste o no te guste», escribió Ferrer.

El mensaje llega apenas cinco días después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. presentara cargos penales federales contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

La acusación, anunciada en la Freedom Tower de Miami, incluye cargos de conspiración para asesinar a nacionales estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio. Junto a Raúl Castro fueron acusados cinco exmilitares cubanos. Raúl Castro podría enfrentar cadena perpetua si fuera juzgado y condenado en EE.UU.

Ferrer abrió su publicación mencionando a la presa política Lizandra Góngora, quien declaró una huelga de hambre y sed el 23 de abril desde la prisión Los Colonos, en la Isla de la Juventud, donde cumple una condena de 14 años por su participación en las protestas del 11J de 2021.

«Acabo de escuchar un audio donde la valiente prisionera política Lizandra Góngora apoya el enjuiciamiento del criminal tirano Raúl Castro. Ese es el sentir de la mayoría de los cubanos», escribió el dirigente opositor.

En su mensaje, Ferrer también invoca a Alexander Verdecia, coordinador de la UNPACU en Río Cauto, Granma, detenido desde febrero de 2025 y contra quien la Fiscalía cubana solicitó 10 años de prisión, así como a los históricos activistas Ángel Moya y Berta Soler, de las Damas de Blanco, detenidos reiteradamente en 2025 y 2026.

Ferrer usa esos casos para defender una «operación militar quirúrgica» contra el régimen y responder a quienes se oponen a ella: «Quienes dicen estar en contra de una operación militar quirúrgica para liberar a Cuba, consciente o inconscientemente están del lado de la tiranía que mata prisioneros políticos, que encarcela niños en infernales prisiones, que golpea y tortura a quienes piensan diferente».

X / José Daniel Ferrer

El contexto del mensaje es el de máxima presión internacional sobre La Habana. El 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro fue capturado en una operación militar estadounidense, lo que desató de inmediato en el exilio cubano llamados a que «ahora le toca a Cuba».

Ferrer, quien llegó al exilio en Miami el 13 de octubre de 2025 tras ser desterrado de Cuba, ha sido desde entonces una de las voces más activas en vincular ambos procesos. El régimen, por su parte, reaccionó a la acusación federal con Díaz-Canel justificando públicamente el derribo de las avionetas y calificando los cargos de acto político.