Irregularidades y escasez de mercancía en la tercera tienda de Santa Clara para la venta en dólares

Publicado el Sábado, 28 Diciembre, 2019 - 21:07 (GMT-4)

“Ni la plaza del Che está tan custodiada”, dijeron algunos de los clientes que madrugaron en los alrededores de la tienda de San Miguel y Central, tercera entidad en la ciudad de Santa Clara para la venta en dólares americanos a través de tarjetas magnéticas.

Unos 15 uniformados del Ministerio del Interior fueron apostados en la mañana de este viernes en las inmediaciones del pequeño establecimiento, donde desde el jueves 26 de diciembre comenzaron a venderse ciclomotores eléctricos, partes, aditamentos y piezas para esos y otros vehículos automotores.

“Eso es en teoría, porque de lo que anunciaron que habría a lo que hay en realidad existe un buen trecho. Solo hay motorinas de una marca, aquí no hay de nada”, asegura Jorge Trujillo, uno de los tantos insatisfechos tras la apertura del establecimiento.

No ad for you

“Después de mandarme la cola, me dicen que no sacaron los kits de motos que estaban esperando, y las gomas que yo quería comprar no me las pueden vender porque vienen sin códigos. Eso es un invento de ellos porque así se las guardan a los socios o las cogen para hacer negocios”, argumentó el afectado.

Sim embargo, un rato más tarde, a través de la emisora santaclareña CMHW, Juan Carlos Marante, director comercial de la corporación Cimex en Villa Clara, confirmaba que en efecto se habían presentado irregularidades con los neumáticos de dimensiones 185x65x14.

Motorinas en venta / Foto: Santiago García Abreu

“Hay un problema en la codificación desde que se compraron, es algo interno de nuestra corporación y estamos trabajando arduamente desde ayer, pero no hemos logrado solucionarlo y, por lo tanto, no los estamos vendiendo”, explicó el directivo.

Sin embargo, las mayores molestias se han originado con las baterías de litio, también para los ciclomotores eléctricos. “Las que están vendiendo no vienen con cargador, y nadie te sabe explicar por qué. Les preguntas a los dependientes y no te contestan. Esto da pena, de verdad”, denunció otro cliente que viajó desde Manicaragua y pernoctó en las afueras del establecimiento para adquirir las baterías de marras a un precio de 360 USD.

El director comercial de CIMEX en Villa Clara ensayó una disculpa ante esas irregularidades y dijo que las baterías que ahora mismo se ofertan pudieran asumirse como un set adicional para quienes adquieran las motos Rali, única marca disponible, que se comercializan a un costo de 1210 USD y ya incluyen sus baterías y un cargador.

“No obstante, ya se están importando cargadores en el extranjero que les sirvan a estas baterías, porque no todos los cargadores son iguales. Así que quienes las compren ahora podrían esperar a que lleguen luego los cargadores”, sugirió Marante, sin tomar en cuenta que el plazo de garantía es de tres meses y hasta la fecha los suministros no han sido estables.

De hecho, los otros dos establecimientos inaugurados con anterioridad en la ciudad de Santa Clara se han quedado prácticamente desabastecidos, pues no han recibido suministros de splits, freezers, ni motos, que son los productos más demandados. En la primera de las tiendas, Las Villas, hoy solo se ofertan lavadoras, refrigeradores y televisores.

Tienda en Santa Clara para la venta en divisas a través de tarjetas magnéticas / Foto: Santiago García Abreu

“Al final todo es un engaño, porque en la otra (Electrocaribe) se acabaron las motorinas hace rato, y entonces sacan ahora aquí en San Miguel y Central porque iban a abrir la tienda, pero ahorita se acaban también. Todo es una fachada. Yo no sé para qué siguen abriendo tiendas si no tienen suficiente mercancía”, cuestionó en público uno de los clientes.

También los directivos de CIMEX están conscientes de esa realidad y, por tal razón, han limitado la venta de los artículos. Pero ni siquiera regulando las compras pueden sostener una oferta razonable.

“El suministro nunca va a ser con estabilidad respecto a la demanda que existe, tal y como nos ha pasado con la tienda de electrodomésticos. Hemos tenido ventas constantes, pero ya se agotaron los productos, y aunque luego deben llegar van a demorar porque es un problema nacional, y ya son varias tiendas en el país”, reconoció Marante.

El directivo dijo desconocer cuáles son los cronogramas de entrega de su corporación: “Nosotros sabemos que en el futuro deben entrar, pero no tenemos seguridad de cuáles son los productos o las fechas, porque todas esas compras se realizan en el exterior y al final ya prácticamente todo el país tiene demanda porque disponen de estas nuevas tiendas”.

Al cierre de noviembre, Villa Clara era la provincia con mayores volúmenes de ventas en las tiendas de CIMEX, solo superada por la capital del país, según información divulgada por los directivos de esa propia corporación en el territorio.