EE.UU. advierte que Cuba podría volverse "ingobernable" sin inversión extranjera, según Político

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Sin inversión privada masiva, Cuba podría convertirse en un país «peligrosamente empobrecido e ingobernable», advierte un análisis de Político publicado este lunes, en un momento en que la administración Trump intensifica la presión económica sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel mediante sanciones, un bloqueo energético y la posibilidad de acción militar.
El artículo, firmado por Daniel Desrochers y Nahal Toosi, señala que reconstruir Cuba sería incluso más difícil que Venezuela, donde Trump logró deponer a Nicolás Maduro en enero de 2026, porque la isla carece de una industria dominante como el petróleo venezolano y arrastra décadas de deterioro en infraestructura básica.
El secretario de Estado Marco Rubio ofreció esta semana en un mensaje en video al pueblo cubano «construir un futuro mejor», pero el análisis advierte que esa promesa exige una inversión del sector privado que hoy no está dispuesta a llegar.
«Estás hablando de un país que absolutamente, al cien por cien, necesita ser rehecho», dijo Horacio Garcia Jr., líder empresarial cubanoamericano del Consejo por la Libertad de Cuba.
«No hay infraestructura para nada: agua, electricidad, nada. No hay un sistema bancario justo. Todo tiene que hacerse desde cero. Estás hablando de un país en ruinas», recalcó.
El propio Trump reconoció el jueves pasado la magnitud del problema: «Es un país fallido, todo el mundo lo sabe. No tienen electricidad, no tienen dinero, no tienen, realmente, nada. Vamos a ayudarlos».
El senador republicano de Florida Rick Scott fue más directo sobre las condiciones que exige el capital privado: «He construido negocios toda mi vida, he invertido toda mi vida. No vas a invertir en riesgo a menos que seas un idiota. Hará falta democracia clara y estado de derecho claro. La gente no va a poner el dinero. No en ninguna cantidad significativa».
Las empresas estadounidenses enfrentan además un obstáculo legal de peso: una ley de 1996 permite demandar a cualquier compañía que lucre con propiedades confiscadas tras la revolución cubana.
El Tribunal Supremo falló el pasado jueves que un puerto de propiedad estadounidense frente a Cuba puede demandar a cuatro cruceros que usaron sus muelles entre 2016 y 2019, y tiene pendiente otro caso en el que Exxon Mobil busca demandar por activos de petróleo y gas confiscados.
La inestabilidad de Sherritt International de Canadá y la presión sobre empresas españolas con negocios en la isla ilustran el efecto de las sanciones secundarias que Trump firmó el 1 de mayo mediante la Orden Ejecutiva 14404, con plazo hasta el 5 de junio para que las empresas extranjeras vinculadas a GAESA cierren operaciones.
Mark Entwistle, exembajador canadiense en Cuba, advirtió que modernizar la infraestructura de la isla —agua, electricidad, internet— costará miles de millones de dólares, y que el régimen cubano es más cohesionado que el venezolano: «Salvo una guerra real, a la hora de la verdad, tendrás que tratar con el gobierno cubano».
La crisis humanitaria agrava el cuadro: los apagones en Cuba superan las 18 horas diarias en varias provincias, y Paul Johnson, presidente de la Coalición Agrícola de EE.UU. para Cuba, alertó sobre una crisis alimentaria inminente tras la reducción drástica de los rebaños de cerdos y aves de corral.
John Kavulich, presidente del Consejo de Comercio Económico EE.UU.-Cuba, resumió el estado de ánimo del sector empresarial: «Estamos en un pico de interés, pero en un valle en cuanto a hacer algo al respecto. Hay una enorme cantidad de conocimiento, atención e interés ahora mismo sobre lo que va a pasar con Cuba, pero como esa es la pregunta —¿qué va a pasar?— nadie está haciendo nada».
Preguntas frecuentes sobre la situación económica y política de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Cuba podría volverse ingobernable sin inversión extranjera?
Cuba enfrenta un riesgo de empobrecimiento extremo e ingobernabilidad debido a la falta de inversión extranjera y a la deteriorada infraestructura básica. La presión económica de Estados Unidos y la falta de recursos naturales dominantes, como el petróleo en Venezuela, agravan la situación.
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¿Qué condiciones exigen los inversores para entrar en Cuba?
Los inversores exigen democracia clara y estado de derecho antes de poner su dinero en Cuba. La inseguridad jurídica y las sanciones actuales complican cualquier inversión significativa en el país.
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¿Cuál es el papel de GAESA en la economía cubana?
GAESA es un conglomerado militar-empresarial que controla aproximadamente el 70% de la economía cubana. Este conglomerado, operado por las Fuerzas Armadas, acapara recursos y ganancias que no llegan al pueblo cubano.
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¿Qué dice Marco Rubio sobre el futuro de Cuba?
Marco Rubio sostiene que el futuro de Cuba pertenece al pueblo cubano y que el cambio político es esencial para cualquier mejora económica. Ha sido crítico con el régimen actual, destacando la necesidad de un cambio en el sistema de gobierno.
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¿Qué impacto tiene el embargo estadounidense en la economía cubana?
Aunque el embargo es un factor relevante, la crisis económica cubana es estructural y no se resolverá únicamente levantando el embargo. Cuba necesita reformas profundas y confianza institucional para atraer inversión y financiamiento internacional.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.