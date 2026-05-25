EE.UU. advierte que Cuba podría volverse "ingobernable" sin inversión extranjera, según Político

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Sin inversión privada masiva, Cuba podría convertirse en un país «peligrosamente empobrecido e ingobernable», advierte un análisis de Político publicado este lunes, en un momento en que la administración Trump intensifica la presión económica sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel mediante sanciones, un bloqueo energético y la posibilidad de acción militar.

El artículo, firmado por Daniel Desrochers y Nahal Toosi, señala que reconstruir Cuba sería incluso más difícil que Venezuela, donde Trump logró deponer a Nicolás Maduro en enero de 2026, porque la isla carece de una industria dominante como el petróleo venezolano y arrastra décadas de deterioro en infraestructura básica.

El secretario de Estado Marco Rubio ofreció esta semana en un mensaje en video al pueblo cubano «construir un futuro mejor», pero el análisis advierte que esa promesa exige una inversión del sector privado que hoy no está dispuesta a llegar.

«Estás hablando de un país que absolutamente, al cien por cien, necesita ser rehecho», dijo Horacio Garcia Jr., líder empresarial cubanoamericano del Consejo por la Libertad de Cuba.

«No hay infraestructura para nada: agua, electricidad, nada. No hay un sistema bancario justo. Todo tiene que hacerse desde cero. Estás hablando de un país en ruinas», recalcó.

El propio Trump reconoció el jueves pasado la magnitud del problema: «Es un país fallido, todo el mundo lo sabe. No tienen electricidad, no tienen dinero, no tienen, realmente, nada. Vamos a ayudarlos».

El senador republicano de Florida Rick Scott fue más directo sobre las condiciones que exige el capital privado: «He construido negocios toda mi vida, he invertido toda mi vida. No vas a invertir en riesgo a menos que seas un idiota. Hará falta democracia clara y estado de derecho claro. La gente no va a poner el dinero. No en ninguna cantidad significativa».

Las empresas estadounidenses enfrentan además un obstáculo legal de peso: una ley de 1996 permite demandar a cualquier compañía que lucre con propiedades confiscadas tras la revolución cubana.

El Tribunal Supremo falló el pasado jueves que un puerto de propiedad estadounidense frente a Cuba puede demandar a cuatro cruceros que usaron sus muelles entre 2016 y 2019, y tiene pendiente otro caso en el que Exxon Mobil busca demandar por activos de petróleo y gas confiscados.

La inestabilidad de Sherritt International de Canadá y la presión sobre empresas españolas con negocios en la isla ilustran el efecto de las sanciones secundarias que Trump firmó el 1 de mayo mediante la Orden Ejecutiva 14404, con plazo hasta el 5 de junio para que las empresas extranjeras vinculadas a GAESA cierren operaciones.

Mark Entwistle, exembajador canadiense en Cuba, advirtió que modernizar la infraestructura de la isla —agua, electricidad, internet— costará miles de millones de dólares, y que el régimen cubano es más cohesionado que el venezolano: «Salvo una guerra real, a la hora de la verdad, tendrás que tratar con el gobierno cubano».

La crisis humanitaria agrava el cuadro: los apagones en Cuba superan las 18 horas diarias en varias provincias, y Paul Johnson, presidente de la Coalición Agrícola de EE.UU. para Cuba, alertó sobre una crisis alimentaria inminente tras la reducción drástica de los rebaños de cerdos y aves de corral.

John Kavulich, presidente del Consejo de Comercio Económico EE.UU.-Cuba, resumió el estado de ánimo del sector empresarial: «Estamos en un pico de interés, pero en un valle en cuanto a hacer algo al respecto. Hay una enorme cantidad de conocimiento, atención e interés ahora mismo sobre lo que va a pasar con Cuba, pero como esa es la pregunta —¿qué va a pasar?— nadie está haciendo nada».