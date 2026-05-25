«El régimen de Castro podría estar en sus últimas semanas», afirma John Bolton en The Telegraph

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El ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, publicó el pasado sábado en The Telegraph un artículo de opinión en el que sostiene que el régimen cubano podría estar viviendo sus últimas semanas, presionado por una combinación de factores sin precedentes que están inclinando la balanza contra Miguel Díaz-Canel, la red familiar Castro y el Partido Comunista.

Bolton abre el texto con un «¡Viva Cuba libre!» y pregunta si los 67 años de represión del castrismo están «finalmente llegando a su fin en la nación insular a solo 90 millas de las costas de Florida». En su cuenta de la red social X, resumió la tesis central: «El régimen de Castro podría estar en sus últimas semanas. Pronto sus hijos y nietos podrían estar dando la bienvenida a una Cuba libre de regreso a Occidente».

El factor más inmediato, según Bolton, es el corte del suministro de petróleo venezolano subsidiado tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, que ha desencadenado apagones generalizados en toda la isla y una nueva ola de protestas.

Bolton traza un paralelo con 1991: «La pérdida del petróleo venezolano por parte de Cuba es paralela al colapso soviético, cuando el nuevo gobierno ruso terminó con el suministro subsidiado. Esta pérdida de la ayuda soviética casi destruyó el régimen de Castro, hasta que Chávez vino al rescate». Esta vez, advierte, ninguna otra nación parece dispuesta a repetir ese rescate.

El déficit eléctrico en Cuba alcanzó un récord de 2,113 MW el 13 de mayo, con solo 1,230 MW disponibles frente a una demanda de 3,250 MW, y el ministro de Energía reconoció apagones de 20 a 22 horas diarias en algunos circuitos.

Bolton enumera además una serie de señales de presión de la administración Trump. El 20 de mayo, el Departamento de Justicia desveló la acusación formal contra Raúl Castro y cinco exfuncionarios por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, con cargos que pueden conllevar cadena perpetua o pena de muerte.

El 14 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana y se reunió con funcionarios cubanos, entre ellos «Raulito, El Cangrejo», nieto de Raúl Castro. Bolton subraya que en esa reunión participó también un miembro del grupo paramilitar que capturó a Maduro en enero: «La señal al régimen de Castro no podría haber sido más clara».

A eso se suma la llegada del grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz al Caribe la semana pasada, y el arresto en Miami de la hermana de un alto funcionario de GAESA, el conglomerado militar que controla gran parte de la economía cubana bajo Raúl Castro.

Bolton reconoce, sin embargo, que el «modelo Venezuela» tiene limitaciones. Señala que no se ha encontrado una figura equivalente a Delcy Rodríguez con quien negociar una transición parcial: «Significativamente, no se ha encontrado ninguna 'Delcy cubana', lo que significa que el cambio total de régimen es probablemente la única opción disponible».

La comunidad cubanoamericana, mucho más numerosa e influyente que la venezolano-americana, exige el derrocamiento completo del régimen. La congresista María Elvira Salazar lo expresó sin rodeos: «No podemos tener a estos ladrones gobernando esa isla por más tiempo».

Bolton también advierte sobre las capacidades defensivas del régimen. Según fuentes de inteligencia estadounidense difundidas por Axios, Cuba habría adquirido 300 drones capaces de atacar el sur de Florida, además de posibles sistemas de armas de China y Rusia, y mantiene puestos de escucha de ambas potencias en la isla. Sobre el estado del ejército cubano, cita a un exasesor de Barack Obama: «Es una sombra de una sombra de lo que fue».