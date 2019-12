Pánfilo: ¿Ustedes no han oído hablar nada del CUC?

Publicado el Domingo, 29 Diciembre, 2019 - 08:58 (GMT-4)

El humorista Luis Silva (Pánfilo) entró "por accidente" a la cabina donde dos comentaristas narraban un partido de béisbol en Cuba, y acompañado de Mario Sardiñas (Chequera), comenzó a preguntar por el CUC.

En la escena, publicada en YouTube por el periodista Luis Perdomo, los humoristas interactúan con los narradores deportivos, y admiran cómo llevan las anotaciones del juego, lo cual les sirvió también para bromear sobre la libreta de abastecimiento.

"¿Ustedes no han oído hablar nada del CUC?", preguntó Pánfilo a Rodolfo García y Evyan Guerra, a lo que sonrieron sin ofrecer opinión, algo que el humorista supo "salvar" rápidamente y decir que "el CUC no se acaba, hasta que no se acaba", parafraseando una de las frases de García que usa durante sus narraciones deportivas.

En el breve encuentro, que tuvo lugar seguramente en uno de los entretiempos del partido, ambos humoristas tentaron a los comentaristas para que confesaran su equipo de pelota favorito, algo que éticamente es imposible, a lo cual supieron salir de la situación diciendo que era CUBA.

Desde hace un tiempo existen diversas versiones y opiniones sobre el tema de la desaparición del CUC. Según el economista Elías Amor, las medidas anunciadas por el Gobierno cubano en días recientes, hacen que el peso cubano convertible tenga "sus días contados, pero con una larga agonía que no merece".

Aunque el ministro de Economía de la isla anunció que no tienen pensado ninguna medida sobre la tasa cambiara del CUC respecto al CUP, una fuente cercana a CiberCuba aseguró que la idea se maneja desde el Ministerio de Economía y Planificación. De ocurrir, sería otro golpe a la divisa cubana, que en el mercado informal se ha devalorizado con respecto al USD u otras monedas extranjeras tras la aparición de tiendas que permiten el uso de las mismas para realizar la compra de equipos electrodomésticos.