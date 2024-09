"Vivir del Cuento": Graban a Pánfilo en secreto haciendo plegarias a la libreta y el video se vuelve viral

Ni Pánfilo escapa de las redes sociales, al personaje de Vivir del Cuento lo grabaron con un celular en secreto mientras le hacía pedidos a su libreta de abastecimiento colgada en la pared y el video se volvió viral.

Esta es la trama de “Pánfilo Viral”, el nuevo capítulo del popular humorístico que se estrenó este 2 de septiembre.

Como si se tratara de un santo, Pánfilo hasta le pone un vaso de agua a la libreta esperando que escuche sus plegarias, pero según Chequera más que un vaso necesitará un cubo completo de agua.

“Lo que pasa es que ella ya me está preocupando, porque ya no es un problema de la cantidad de productos, el problema es tardanza y a mí la impuntualidad no me gusta”, dice el divertido personaje refiriéndose a los problemas frecuentes de la libreta de abastecimiento.

“Ay santa libreta mejórame la dieta. Querido librito mándame un pollito, un muslito, mejor un muslito y si no puedes unos huevitos”, dice Pánfilo en una de sus plegarias con unas maracas que le dio Chequera para que sea más eficiente, pero justo en ese momento el niño Pablito graba a Pánfilo y después Chacón le roba el video del celular y lo sube a las redes.

Las cosas se complican cuando de un momento a otro Pánfilo se vuelve famoso y hasta en las calles lo reconocen las personas y se quieren tomar fotos con él, pero para mantener la fama tendrá que unirse a Isidoro y Chequera en una aventura impensable.

Si quieres saber cómo Pánfilo sale de este enredo no te pierdas este cuarto capítulo de estreno de la nueva temporada del humorístico más popular de la televisión cubana.