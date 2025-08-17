La pesadilla de Pánfilo con las termoeléctricas... y algo más

Vídeos relacionados:

El popular humorista cubano Luis Silva, en su personaje de Pánfilo, volvió a arrancar carcajadas y reflexiones al burlarse de los apagones y la crisis energética en Cuba en un sketch que se viralizó en redes sociales.

En el material titulado “Soñando con una termoeléctrica. Una llamada inesperada”, Pánfilo recrea una pesadilla en la que su vida cotidiana está dominada por las constantes interrupciones del servicio eléctrico.

"Ya, ya sincronizó. Sí, qué rico, volvió a salir del sistema por el límite en la caldera, sí, pero que no salga más", dice en medio de la pesadilla Pánfilo.

Su sueño fue interrumpido por una llamada inesperada a las siete de la mañana de Voltímetro (interpretado por Luis Carrete).

Fue entonces que el episodio pasó de aludir al problema de los apagones para hablar de algo más.

Al preguntarle Voltímetro por la serie El juego del calamar, Pánfilo hace un paralelismo entre la dura realidad de los cubanos y los retos extremos que enfrentan los personajes del popular programa surcoreano.

Lo que inicia primero con una confusión por no entender lo que dice el otro, es aprovechado para exponer la difícil situación cubana.

"¿Está bueno (El juego del Calamar), de qué trata?", le pregunta Pánfilo a Voltímetro acerca de la serie.

"Son una pila de gente pasando trabajo porque están pasmados. Y al final siguen palmados", responde.

Mientras que Pánfilo vuelve a interrogar: "¿Y eso en qué provincia lo grabaron o lo grabaron en todas?" "No, no, no, Panfi, eso es allá en Corea", confirma Voltímetro.

El sketch, que supera las 400 mil visualizaciones y acumula más de 24 mil reacciones en plataformas digitales, refleja con ironía cómo los apagones se han convertido en parte del día a día de los cubanos, obligándolos a adaptar sus rutinas familiares y laborales.

Luis Silva, reconocido por su capacidad de llevar a escena los problemas sociales del país a través de Pánfilo, se ha consolidado como una de las voces críticas más escuchadas desde el humor, abordando temas sensibles como la escasez, los precios y, en esta ocasión, la crisis energética.

Las reacciones en redes sociales han sido mayoritariamente de apoyo y complicidad. Muchos usuarios coinciden en que el sketch representa “la vida real del cubano promedio” y agradecen al humorista por canalizar a través de la risa una situación que, en la práctica, genera frustración y malestar.

