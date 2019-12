Más policías que alimentos para comprar en fin de año en Cuba

Publicado el Martes, 31 Diciembre, 2019 - 12:20 (GMT-4)

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Si algo abunda en fin de año en las calles de Cuba son agentes de la policía. Falta la carne, faltan productos básicos, pero las fuerzas represoras del régimen castrista están a la orden del día.

Así lo confirmaron varios cubanos a Radio Martí, quienes dijeron que en el país en estos momentos hay tiendas desabastecidas y una excesiva presencia policial.

"No se ha visto el turrón, no se ha visto la manzana, y no hay un adorno de Navidad en una tienda", dijo al citado medio la activista María López, que vive en Centro Habana.

No ad for you

No obstante, ha aumentado la presencia policial en las calles", aseguró.

Por si fuera poco, la activista denunció que "la carne de cerdo que se le oferta al pueblo como cena familiar" en las carnicerías estatales se encuentra en mal estado.

"La carne está en mal estado, el puerco está verde. La opción es comprar pollo, [pero] lo compras particular porque tampoco el estado lo tiene", dijo.

Si algo ha mercado el 2019 en la Isla ha sido la represión policial y la escasez de alimentos. Incluso en algunas ocasiones ambas han ido de la mano.

No pocos recordarán las famosas imágenes del mercado de Cuatro Caminos, que abrió sus puertas con una fuerte presencia policial, que reprimió a un pueblo desesperado por querer alcanzar algún producto.

"Literalmente camiones de policías para controlar al pueblo hambriento de Cuba en la apertura de un mercado estilo capitalista", escribió en ese entonces en Facebook Leandro Sanchez, quien compartió imágenes de lo ocurrido.

En otra ocasión, la policía controló la venta de detergente y jabones en una bodega en San Francisco de Paula, municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana.

Estas fechas que deberían ser todo fiestas, para los cubanos se vuelve una odisea el tener que comprar alimentos para la cena navideña.

“Imagínate si yo puedo pagar 900 pesos y más por una pierna de puerco para el 31”, dijo a CiberCuba una madre de familia de la isla, que confesó que se había resignado hace dos o tres fines de año a no comer carne de puerco: “Yo cocino pollo, y se acabó”.