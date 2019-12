Exagente de la policía cubana explica por qué terminó siendo opositor

Publicado el Lunes, 30 Diciembre, 2019 - 20:55 (GMT-4)

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

La posibilidad de conocer de primera mano cómo opera el Gobierno de Cuba y sus fuerzas de poder fue razón más que suficiente para que el exagente de la policía cubana Yasel Ravelo Díaz se diera cuenta de que estaba en el lado incorrecto de la historia.

El guantanamero tuvo una intensa trayectoria desde que se graduó de la escuela de cadetes Capitán San Luis, lo que le dio la posibilidad de acceder a distintas esferas de la policía como el DTI, la Dirección General de la PNR, el Comité Central del Partido, y pudo ver cómo en esas instancias se operaba sin escrúpulo alguno.

"El comunismo riega bola y hace del pueblo lo que quiera. Eso está institucionalizado", dijo a Cubanet.

No ad for you

Ravelo resaltó que la economía cubana sobrevive gracias a las remesas familiares que se envían principalmente desde Estados Unidos y "hay demasiados chivatos recibiendo remesas del extranjero".

El ahora opositor, que asegura que en la unidad de policía "hay más ladrones que en la calle", explica que estuvo más de 11 meses pidiendo la baja y que constantemente se la negaban. Incluso confesó que cuando las marchas por la liberación de Elián González, estuvo a punto de cruzar la cerca de la entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos.

El expolicía había preparado una carpeta con documentos para poder pedir asilo en la embajada, justo lo único que desapareció durante un robo en su casa. Tras ese incidente, en menos de 24 horas le dieron la baja y lo detuvieron.

Ravelo fue liberado después de varios días en huelga de hambre y fue trasladado a su casa bajo vigilancia. Luego de lo sucedido fue que conoció a miembros de la disidencia cubana y se dio cuenta de que, contrario a lo que el gobierno se empeña en hacer creer, hay personas honestas con un verdadero sentimiento de libertad y amor por Cuba.

"Me fui de la policía porque no estábamos combatiendo nada, sino tratando de hacer de nuestro pueblo un pueblo miserable, sin valores, para que no pueda luchar. El gobierno cubano hace que el pueblo viva al pan diario para que no tenga tiempo de pensar", aseveró.