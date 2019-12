De Kim Kardashian a Sting: 10 celebridades que utilizaron su fama para el bien en 2019

Publicado el Martes, 31 Diciembre, 2019 - 11:42 (GMT-4)

LONDRES, 31 dic (Thomson Reuters Foundation) - Las celebridades salieron en gran número en 2019 para aportar sus nombres y fama a causas que van desde la ayuda a los desamparados, el cambio climático y la defensa de los derechos de indígenas.

A continuación, 10 celebridades que realizaron un impacto positivo durante el año:

1. Ellen Page - La actriz de Hollywood nominada al Óscar por "Juno" dirigió su primera película en 2019, concentrándose en el "racismo ambiental" y la difícil situación de las comunidades indígenas en su natal Canadá. La película presentó a comunidades que luchan por detener la construcción de un nuevo vertedero y presionan por la limpieza de un cauce contaminado.

2. Helen Mirren - La actriz británica ganadora del Óscar criticó el "aumento exponencial de las personas sin hogar" en el mundo al participar con una organización de caridad que llamó a dormir a la intemperie durante una noche de invierno. Conocida por su papel protagónico en "La reina", Mirren dijo que el flagelo global de la carencia de hogar se "está volviendo muy grande" y llamó a la gente a hacer más para apoyar a la gente sin casa.

3. Kim Kardashian - La estrella de realities y personalidad influyente de las redes sociales aprovechó un viaje a Armenia, país de sus antepasados, este año para apoyar el movimiento juvenil contra el cambio climático liderado por la activista Greta Thunberg. La estrella de "Keeping Up with the Kardashians" también hizo noticia en 2019 por su respaldo a la reforma del sistema de justicia penal de Estados Unidos y su lucha en favor de indultos para mujeres encarceladas.

4. Sting - El músico británico recibió un premio internacional por su trabajo para proteger la selva amazónica y a sus habitantes indígenas, donde la lucha por la tierra se volvió más letal este año. El artista, junto a su esposa, fueron reconocidos por su fundación de caridad, Rainforest Fund, que apoya a pueblos indígenas.

5. Elif Shafak - La autora turco-británica pidió más acciones para evitar la destrucción de patrimonio cultural durante la guerra, desde museos a bibliotecas, para preservar a las comunidades. La novelista dijo que tiempos políticos "turbulentos" requieren una protección adicional de la propiedad física y la herencia cultural durante los conflictos.



6. Jaden Smith - El rapero y actor estadounidense instó a los jóvenes a manifestarse en favor de la lucha contra el cambio climático para involucrar a sus padres. El hijo de 21 años de los actores Will Smith y Jada Pinkett Smith se sumó a las protestas de jóvenes que se realizaron en ciudades de todo el mundo para exigir a los líderes mundiales que enfrenten la crisis climática.

7. Ken Loach - El director de cine británico hizo noticia en 2019 cuando estrenó su película "Sorry We Missed You", que advierte sobre la "explotación extrema" de trabajadores en grandes firmas tecnológicas. El cineasta de 83 años dijo que tales modelos de negocios podrían llamarse esclavitud e instó a las compañías a mirar el impacto humano de la economía de trabajos temporales.

8. Cyndi Lauper - La cantante estadounidense recibió el premio Global High Note de Naciones Unidad a los músicos que promueven la justicia social por su trabajo para poner fin a la falta de viviendas para jóvenes LGBT+. Mejor conocida por sus éxitos de música pop de la década de 1980, Lauper dijo que los derechos LGBT+ son derechos humanos.

9. Zoe Saldaña - La actriz de Hollywood, quien protagonizó éxitos como "Avatar" y "Star Trek", habló en mayo para apoyar la igual de derechos de las mujeres. La actriz estadounidense instó a Hollywood a desmantelar estereotipos anticuados para inspirar a las audiencias globales.

10. Gareth Thomas - La decisión de la exestrella del rugby internacional de informar que es VIH positivo este año lo convirtió en un ejemplo para millones de personas que viven con el virus. El excapitán de Gales dijo que espera que su decisión de publicar un video en Twitter lleve a un mayor entendimiento público del tema. (Reporte de Adela Suliman; Editado en Español por Ricardo Figueroa. Por favor, acreditar a la Fundación Thomson Reuters, un brazo de noticias de Thomson Reuters que cubre temas humanitarios, derechos de la mujer y LGTB+, trata de personas, derechos a la propiedad y cambio climático. Visite http://news.trust.org)