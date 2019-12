Cubanos lamentan la ausencia de Andy Vázquez "Facundo" en Vivir del Cuento

Publicado el Martes, 31 Diciembre, 2019 - 09:59 (GMT-4)

Los cubanos lamentan que el humorista Andy Vázquez no esté dentro del elenco de Vivir del cuento, y las más de dos mil opiniones expresan inconformidad, tristeza y desconcierto.

Tras publicar en Facebook un nuevo capítulo del popular espacio humorístico, el propio Luis Silva (Pánfilo) se lamentó de la ausencia de su colega, a quien llamó "un gran amigo que se extrañará muchísimo por su gran talento".

Las respuestas de los usuarios no se hicieron esperar. Un joven, que asegura ser "el doble de Pánfilo", le dijo al artista que con Felipito (el nuevo personaje incorporado al programa) Vivir del Cuento no sirve y ya no es lo que todos preferían. El usuario reconoce su admiración hacia el equipo de trabajo pero les pidió que "luchen por Facundo".

El comentario fue respondido por el propio Silva, quien le preguntó al joven cubano "¿Qué me recomiendas, que suspendamos el programa?", a lo que una usuaria le comentó: "claro que lo debes suspender, ¿cómo vas a permitir que lo censuren por algo que hizo fuera de cámaras? Se llama dignidad y Pánfilo es un anciano muy digno y orgulloso".

Otro de los comentarios que más reacciones tuvo lo hizo el periodista José Raúl Gallego, quien aseguró ver el capítulo "con más tristeza que alegría", porque los que quieren eliminar el programa "lo están logrando y de la manera más efectiva", sentenció. Según opina, la estrategia ha sido repetir por meses capítulos viejos para que el público vaya perdiendo el interés y ahora eliminando arbitrariamente a uno de sus mejores personajes.

"Ojalá ese gran equipo logre reponerse de tantas trabas, pero creo que a veces uno tiene que plantarse y usar el poder y la popularidad que posee, para evitar que pasen por encima de sus compañeros y de su trabajo", aseguró.

Un usuario dijo valorar el esfuerzo, trabajo y dedicación que hacen los artistas cubanos para mantener alegres a sus seguidores, y de manera especial los que trabajan en Vivir del cuento, todo esto a pesar de la ausencia de Facundo.

"Realmente son tremendo elenco artístico para reír y relajarse pero sin Facundo, Bienvenido y Aguaje creo que el programa no sobrevivirá por mucho tiempo" dijo una cubana que vive en Qatar. Para ella el "rescate" de Facundo es la única solución para que el programa siga siendo el preferido de la televisión cubana.

Sobre la salida de Facundo del espacio televisivo, el propio Luis Silva dio algunos detalles a CiberCuba. “Yo me siento como si hubiéramos perdido a un familiar", contó a este medio el humorista al saberse que Andy Vázquez fue sancionado por publicar un video donde abordaba el famoso incidente del mercado de Cuatro Caminos con su habitual sarcasmo, presentando la visión que tendría de esta batalla campal un cuadro partidista del país.