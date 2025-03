Wilber Gutiérrez, Chacón, confirma que Vivir del Cuento "se fue del aire"

Desde que llegó a Estados Unidos Wilber Gutiérrez, conocido por su popular personaje de Chacón, muchos esperaban la entrevista al artista, sobre todo para saber si realmente se acabó Vivir del Cuento.

La primicia fue para su colega y amigo Andy Vázquez con quien compartió escena durante muchos años en Cuba con este humorístico.

Entre bromas, Chacón contó cómo salió de Cuba “engañado” por su esposa: “Yo pasé un poquito de trabajo, tú sabes que yo no me interesaba mucho por el tema de las visas, me sacaron engañado... 'vamos a Nicaragua a comprar unas cosas para revender aquí que estamos en baja'”.

“Cuando se fue el programa del aire ella me dijo vamos, sacó los pasajes y todo, yo que le tengo un miedo a los aviones enorme y cuando llegamos allá me dijo ‘dale que nos tenemos que ir’, ¿ir pa’ donde?, ‘dale que lo tengo todo cuadrado y seguimos’, yo que soy penco muchacho”, contaba divertido el artista confirmando así las sospechas y rumores del fin del humorístico más popular de la televisión cubana.

Wilber confesó que pasó muchos apuros en la travesía, sobre todo por ser una persona reconocida entre la comunidad cubana: “Yo andaba asustado, en México me pasé casi cuatro meses que aquello fue un estrés constante y moviéndome de los alquileres (...) En México hay muchos cubanos, hay cubanos buenos y malos, de los buenos no me cuidaba, pero de los que no son tan buenos hay que cuidarse”.

Durante la entrevista los internautas estaban expectantes sobre si habrá, o no, “Vivir del Cuento” en Miami, y para los dos artistas es una posibilidad que está allí y que quisieran concretar.

Incluso ya están pensando en si la nueva temporada del humorístico en la Ciudad del Sol debe transcurrir en Cuba o con los personajes viviendo en Miami.

Esperemos y muy pronto las ideas se concreten y podamos volver a disfrutar de estos personajes que tanto nos hacen reír.

Preguntas frecuentes sobre el fin de "Vivir del Cuento" y la emigración de sus actores