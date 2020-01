Los vándalos fabrican los bustos

Publicado el Viernes, 3 Enero, 2020 - 15:30 (GMT-4)

El primer acto vandálico es inundar un país entero de bustos de mierda. Partamos de ahí, como se debe. Adefesios, monigotes de yeso. Y de plástico.

No son bustos de José Martí. Son escupitajos de cal contra José Martí. Míralos bien. Dime si necesitas que te los describa. Acéptalo de una buena vez: que te dijeran en prescolar que ese era el Apóstol no significaba que lo era. El timbre acabó el recreo, es tiempo de sacarse la pañoleta, chiquilín, y mirar las cosas como son.

El primer acto vandálico es poner cabezas que recuerden a Martí a afear el ornato público. Destinar un contingente de brazos que no producen maíz ni automóviles, a producir bustos de mierda que estorbarán a la vista como piedrecitas en el ojo. Martí le pondría un petardo a la misma fábrica de bustos de Martí.

La primera falta de respeto es tomar a un hombre que iba por la vida sobrado de clase, encanto, pensamiento y universalidad, y convertirlo en cagadero de palomas provinciales, en excusado para las vejigas en carnaval.

Lezama fantaseaba con los poliamoríos que de seguro arrastró el cabroncete Martí. “Con las mieles derretidas de sus amantes debió enlodarse aquella Habana de mil ochocientos”, apuntó el gordo Lezama sobre el héroe alguna vez.

Suerte la de ese Martí seductor y concupiscente no cruzarse con un busto suyo mientras iba de camino al fornicio, alguna doncella de su brazo. A cualquiera se le cae la virilidad: que si la nariz arrancada de un pelotazo, que si un pañuelo maculado colgándole de los hombros. Un depravado manoseándose lo suyo parapetado detrás del sitial oscuro: “Hágame la pala ahí, Apóstol”.

Los verdaderos vándalos llevan sesenta y un años machacándole los huevos a un hombre irrepetible, poniéndole autorías de asaltos fracasados a cuarteles militares, pervirtiendo toda y cada una de sus palabras, convirtiéndolo en carne de mural sindical, en frasecita de choteo, pero a ti te ofende ahora que una pandilla de revoltosos modifique el sentido de los bustos infames, y les ponga encima pinturita roja. Que tampoco es sangre.

Los que nunca han leído uno solo de los veintiocho tomos, son los más indignados. La plebe. El plebiscito de la hipersensibilidad. Los que son incapaces de albergar una sola idea inclusiva, pluralista, superior como todo lo que albergaba en su cabeza el pedazo de intelectual que fue José Martí, son los que a falta de vestiduras ya se han rasgado la piel, jirones de pellejo de tanto moquear y sufrir.

El primer acto vandálico es ofender el legado de un hombre bueno poniéndolo como responsable de un país tan malo. El pésimo país que hemos sido capaces de construir hasta hoy.

Un país donde no hay cemento ni vigas para guarecer a familias sin casa, porque los materiales son mejor empleados en refugios antimperialistas a los que el tiempo y la chapucería reconvirtieron en posadas para locos, asesinos y roedores.

Si a ti te ofende el performance de Clandestinos con las cabezas mal moldeadas en yeso de un Martí macrocefálico, pero no te da ni una encabronadita así que en la misma Habana que pierde sus edificios como una ciudad con lepra, estén reconstruyendo la Tribuna Antimperialista con todos los recursos que no existen para apuntalar las fachadas de tu barrio, tú tienes un problema. Y ya no es de pañoletas. En tu busto no es un performance lo que yo haría.

Si en tu código de escándalos pesa más un alborotador que pintorretea esculturas del MICONS, que la Marcha de Antorchas con que los verdaderos vándalos le celebran el cumpleaños a Martí, aun cuando el vecindario de al lado huele a muerte y a podrido después de un tifón, no estaría mal vandalizarte un poco la cara a ti mismo. Naciste mereciendo el gaznatón.

Y yo no creo que los Clandestinos vayan a ser algo más que una anécdota curiosa, y no creo que yo mismo me sumara al empeño de sangrear los adefesios martianos como método de protesta. A mí se me da mejor esto de teclear mis protestas. Pero hay que matarme para que le haga yo al Apóstol la mierda de asociarlo a él con esas cabezas amputadas que fabrica algún contingente estatal.

Atiende lo que te digo: si mi barrio natal se llenara de bustos míos de plástico o de yeso, lo menos que podría yo pedir a quienes me quieren bien es que laven mi honra a mandarriazos. Que no quede uno en pie.

A quien le perturbe mirar la pintura roja que parece sangre sin serlo, manchando algo que quiere ser José Martí sin tampoco serlo, no imagino lo que va a causarle descubrir, algún día, que en todo este tiempo los dueños de las fábricas de bustos contaminaron (con sangre real) el legado de un hombre que tenía fe en el mejoramiento humano y la utilidad de la virtud.