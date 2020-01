"Eso sí es bloqueo para el pueblo": Los cubanos opinan que Vivir del Cuento no es lo mismo sin Facundo

Publicado el Martes, 7 Enero, 2020 - 12:00 (GMT-4)

Los televidentes cubanos han presenciado el segundo capítulo del programa humorístico "Vivir del Cuento", y la mayoría coincide en que el espacio no es lo mismo sin el personaje de Facundo Correcto.

"Para mi el programa tuvo una caída muy grande, estuvo un poco falta de humor y la presencia de Facundo hace mucha falta porque ese papel de Felipito no es nada de la verdadera realidad, disculpa Pánfilo pero hace falta el señor Facundo", dijo un comentarista en redes sociales.

Strike cantado fue el título que Luis Silva, mentor principal del programa, le puso a este segundo capítulo, en el cual Pánfilo quiere disfrutar tranquilamente de un partido del equipo Industriales en el Estadio Latinoamericano de La Habana, pero varios de los vecinos del barrio se unen a la idea y le rompen el plan.

No ad for you

Ya la televisión cubana había sacado al aire un primer capítulo, tras el que Luis Silva (Pánfilo) se lamentó de la ausencia de su colega, Andy Vázquez, censurado y expulsado del programa por las autoridades del Instituto Cubano de Radio y Televisión.

Desde entonces, la inconformidad de quienes estaban acostumbrados a ver cada lunes en la noche a Andy Vázquez en el programa se ha hecho notar.

"Ya llevan de 2/2 en el inicio de año haciendo capítulos aburridos. Con todo el cariño del mundo les digo, era mejor retirarse y no dejarse censurar. Porque no creo que ese colectivo tan bueno esté falto de ideas. Con cada capítulo que hacen, la ausencia de Facundo, Aguaje y Bienvenido es más notable. Acabaron con ese programa, qué pena", dice otro usuario en redes sociales.

Sobre este segundo capítulo otro comentó: "Ha sido el capítulo más pesado que he podido imaginar !!! Todo resultó una payasada. ¿Cuál fue el objetivo un tour por el latino para ver su remodelación? La verdad estuvo muy lejos de lo que estamos acostumbrados a ver... quiero pensar que han perdido la motivación y que este es el resultado".

Según otro televidente, "ya el programa no vale. Quitan a Facundo y ahora al parecer también se va Ruperto que le daba también su esencia lo siento pero ha perdido mucha calidad, Pánfilo es muy bueno en lo que hace pero ya el programa no es del 10 le doy un 4".

"Al programa le falta Facundo. Por mucho que hagan su ausencia se siente y grandemente. Por supuesto que va a bajar la audiencia. Pero yo estoy segura de que Pánfilo y los demás lo defendieron hasta donde pudieron. No le echemos más la culpa a Pánfilo por favor", opinó otra seguidora del programa, tras las muchas críticas que ha recibido Luis Silva a raíz de la situación.

Una cubana dijo que esta era la primera vez que no había terminado de ver el programa: "Por primera vez no terminé de ver el programa y me puse a leer. Seamos honestos, la defenestración de Facundo es el comienzo del fin de Vivir del Cuento, que realmente debería llamarse ahora "Habla poco o no haces el Cuento". #RegresenAFacundo".

Igualmente, otro seguidor coincide en que ya nada es lo mismo: "Por mucho que quieran de verdad que no es igual. Aguaje Facundo y Bienvenido le dan el toque, luchen por Facundo, sancionaron al pueblo que esperaba cada lunes Vivir del cuento, paralizaba al país a esa hora las familias frente al televisor eso sí es bloqueo para el pueblo".

Hasta la periodista Yoani Sánchez dijo que no pudo terminar de ver el capítulo: "Anoche no pude terminar de ver el segundo capítulo del programa humorístico "Vivir del cuento" de esta nueva temporada. Me aburrió... sin el personaje de Facundo Correcto ya no es lo mismo. #AbajoLaCensura #TodosSomosAndy".

La expulsión de Facundo Correcto se ha tratado de aliviar con la entrada al programa del personaje Felipe Recio, encarnado por el actor Miguel Moreno conocido por su personaje La Llave en "Deja que yo te cuente". No obstante, los cubanos siguen insatisfechos.

Por esto han creado una petición a través de la plataforma Change para recopilar firmas en favor del regreso del actor Andy Vázquez al popular espacio humorístico, y ya cuentan más de 2.500 las personas que han respondido a la solicitud.