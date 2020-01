Más de 2 500 firmas para que el actor Andy Vázquez regrese al programa Vivir del Cuento

Publicado el Lunes, 6 Enero, 2020 - 17:32 (GMT-4)

Hace menos de una semana comenzó una petición a través de la plataforma Change para recopilar firmas en favor del regreso del actor Andy Vázquez al popular espacio humorístico Vivir del cuento. Hasta el momento, son más de 2.500 las personas que han respondido a la solicitud.

El creador de la iniciativa, Javier Larrea, estudia la carrera de Derecho en la Universidad Central de Las Villas Marta Abreu. Su aspiración, comentó el joven a CiberCuba, es alcanzar las 10 mil firmas en menos de 2 meses “por una cuestión simbólica”, a pesar de la poca conectividad de que disponen los cubanos.

“Creo que en poco tiempo podemos llegar a esa cifra porque de una manera bien significativa ha recibido mucho apoyo. Las personas se han sentido identificadas con ella (la iniciativa)”, dijo.

Según Larrea, se trata de un lapso suficiente para ver si el personaje de Facundo vuelve a estar presente en las próximas temporadas de Vivir del cuento. “Para ver si nuestra voz es escuchada”, sostiene.

“Yo creo que en años no había existido un programa humorístico en la televisión que cautivara tanto al público cubano, que haga que las personas se sienten frente a la televisión a disfrutar de él. Y Facundo es uno de los personajes más seguidos, del que más se ríe el cubano porque identifica el típico "individuo" que nos hace las cosas más difíciles con el burocratismo, con los métodos "sin sentido" que se usan en muchas ocasiones en centros de trabajo, en las escuelas y hasta en el propio barrio”, asegura.

“Hace quedar en ridículo las decisiones de quienes prefieren resolver las cosas a base de consignas y también a quienes asumen una personalidad sobreactuada, teatral que se diferencia mucho de quienes verdaderamente son en el fondo. Aquellos que usan su cargo para favorecerse a ellos mismos y también quienes se resisten a los cambios necesarios”, explica.

Sobre la expulsión del actor y los posteriores argumentos presentados desde el ofcialismo, opina: “Desde un principio me pareció extremadamente arbitral, tuve que informarme muy bien para percatarme de que no fuera una "bola". Cuando supe que era más cierto de lo que imaginaba no pude evitar enojarme como la mayoría de todos los cubanos que también se han pronunciado con este hecho. Yo creo que en algo coinciden todos, enemigos o no de "Facundo" lo que se hizo fue una injusticia, y para colmo la poca información oficial sobre el tema deja a todos perplejos”.

“Lo mejor que podría pasar es que rectifiquen esa medida, sanción o como deseen llamarle y que Andy Vázquez pueda estar en la televisión y en el programa Vivir del Cuento. Yo he visto el famoso video por el que se le acusa y a la verdad no le veo nada extraordinario que justifique lo sucedido hasta el momento. Hasta más, me atrevería a decir que he visto peores críticas que esas de otros artistas y sin embargo nada ha pasado...tal parece que todo depende del Facundo con el que te encuentres”, expone.

Larrea dice albergar esperanzas de que se rectifique la decisión administrativa sobre un actor que tiene la versatilidad para interpretar a más de un personaje y todos con aceptación del público, como Aguaje y Bienvenido, además del Facundo que es el más asiduo.

El joven, además, aclara que su iniciativa está de acuerdo con su juicio personal sobre los acontecimientos y responde a su derecho de expresar lo que siente, sin la más mínima intención de politizar el asunto.