Suspenden serie provincial de béisbol en Cuba por falta de pelotas

Publicado el Miércoles, 8 Enero, 2020 - 14:28 (GMT-4)

La Serie Provincial de Béisbol de Holguín ha sido suspendida por la falta de pelotas para llevar a cabo la competición anual de base en esa provincia.

“Como el tiempo apremia y no existen en estos momentos suficientes pelotas, no se efectuará la Serie Provincial de Béisbol en Holguín, igual que en otros territorios de Cuba”, indica el diario local Adelante, que no precisa cuáles son las otras provincias del país aquejadas por la carencia.

En su lugar, serán convocados unos 80 peloteros “para integrar cuatro equipos, que jugarán todos contra todos”, en un número de partidos que están todavía por definir.

Según informó Pablo Omar Serrano, comisionado local de béisbol, los técnicos tendrán en cuenta los desempeños individuales en esa competencia para formar sus preselecciones de cara a la venidera LX Serie Nacional de Béisbol.

Serrano precisó que en las nóminas podrían aparecer algunos peloteros de otros territorios que han solicitado jugar por Holguín.

La suspensión se suma a una crisis generalizada que vive el béibol cubano en la Isla. A finales de noviembre de 2018, las autoridades cubanas lanzaron incluso una convocatoria para que los ciudadanos enviaran sus opiniones y consideraciones, con la esperanza de escuchar el criterio de los aficionados y revertir en parte la crisis que vive hoy el deporte nacional cubano.

"El propósito de elevar el nivel del béisbol cubano pasará por una amplia consulta destinada a obtener propuestas que tributen a su perfeccionamiento y le acentúen en el centro de nuestra sociedad", indicaba una nota de prensa firmada por la Dirección Nacional de Beisbol.

El proceso de consulta tenía como propósito un recorrido por toda la Isla para ver el trabajo en la base, la situación de las instalaciones, el quehacer de las academias, el sistema competitivo, los colectivos pedagógicos y técnicos, la serie nacional, el sistema de contrataciones, el papel de las glorias y las relaciones con los medios, entre otros.

Sin embargo, menos de dos meses después, la realidad es el anuncio de la suspensión de algunas series provinciales por falta de pelotas.

En los últimos años el béisbol, que en Cuba es considerado no solo un deporte sino una pasión, ha dado más derrotas que victorias y más disgustos que alegrías, evidenciado en la cantidad y cantidad de resultados en todos los escenarios.