Cubano con leucemia pide ayuda para obtener tratamiento que no existe en la Isla

Publicado el Miércoles, 8 Enero, 2020 - 16:27 (GMT-4)

El cubano Amadi Marín, de Cárdenas, Matanzas, quien padece leucemia hace algún tiempo, está pidiendo ayuda desesperadamente para tratar su enfermedad fuera de la Isla, ya que los hospitales de Cuba no cuentan con el tratamiento que necesita para su trasplante de médula.

"Yo lo que necesito es ir a donde sea q me puedan ayudar a curarme de la manera que sea para poder hacer el tratamiento", dijo Marín a CiberCuba.

El cubano de 37 años, padre de dos menores de edad, desde hace dos años padece de leucemia aguda.

A pesar de debatirse entre la vida y la muerte, Marín pudo salir adelante gracias a un tratamiento proporcionado en el hospital Faustino Pérez, de Matanzas. Luego de estar un año en perfectas condiciones, Marín ha vuelto a tener una recaída de la enfermedad.

"Me volvieron a poner quimioterapia fuerte pero ya el médico me dice que mi solución es un trasplante de médula", dijo el cubano.

Enseguida todos sus familiares comenzaron a realizarse pruebas de compatibilidad, para ver quién podría ser el donante. Finalmente resultó que su hermana y su madre eran compatibles, pero ellas presentan un antígeno y él un anticuerpo que hace rechazo, según explicó el joven.

"En mi país se hacen trasplantes y muy buenos pero lo que nunca se ha hecho ni tienen las condiciones es de retirar esos antígenos de mi madre o hermana para poder hacerme el trasplante porque de lo contrario tuviera que seguir con esta quimio que lo que me hace es mantener más menos con vida, si es que a esto se le puede llamar vida", dijo.

Si algo de toda esta situación está padeciendo Marín es el miedo de no poder estar al aldo de sus hijos: "Ver a tus hijos y no poder compartir con ellos como se debe porque no puedes hacer ni esto ni lo otro, por lo que pido encarecidamente que alguien de algún país me pueda ayudar con mi situación, si aquí no se puede hacer y en otro lugar sí por favor ayúdenme, lo único que deseo es poder estar con mis hijos durante su trascurso de vida y poder apoyarlos como ellos se lo merecen".

Si alguien encuentra una manera de apoyar al joven cubano puede contactarlo mediante los números 52782307 y 52475990.