Jefe de Oncología en Cuba alerta: “La mayoría nos llega tarde y muchas veces no tenemos tratamiento”

Mientras el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, ensalza en redes sociales la supuesta fortaleza del sistema de salud cubano y felicita a los médicos de familia por su rol en la atención primaria, en los hospitales del país la realidad es otra, con pacientes con cáncer que llegan sin diagnóstico oportuno, y en muchos casos, sin acceso a tratamiento.

“La mayoría nos llega tarde y muchas veces no tenemos tratamiento”, dijo el doctor Jorge Álvarez Blanco, jefe del Grupo Provincial de Oncología Médica en Sancti Spíritus, en una entrevista con el medio oficial Escambray.

Sus palabras, cargadas de preocupación y resignación, retratan el colapso silencioso de una especialidad crítica que, según él mismo asegura, llegó a absorber hasta el 90% del presupuesto hospitalario en esa provincia.

En Sancti Spíritus, por ejemplo, se reportan cerca de 2,000 nuevos casos de cáncer cada año, y más de 1,000 muertes anuales por esta causa.

“La mayoría de los cánceres nos están llegando en etapas no curables”, advierte Álvarez. Explica que la detección inicial no recae directamente en oncología, sino en otras especialidades que, ante la escasez de medios diagnósticos como tomografías, a menudo detectan los tumores en fases avanzadas.

Dr. Jorge Álvarez Blanco/Escambray

Un ejemplo dramático lo ofrece el cáncer de colon, que tiene hasta un 80% de probabilidad de curación si se detecta a tiempo. Pero muchos casos llegan cuando el paciente ya presenta una oclusión intestinal o metástasis hepáticas, lo que indica una etapa 4, casi irreversible.

Una vez diagnosticado el cáncer, el tratamiento debería ser inmediato y preciso. Sin embargo, según el especialista, muchos pacientes no pueden ser operados a tiempo y los esquemas de quimioterapia, que deben incluir varios medicamentos simultáneos, no pueden completarse por falta de disponibilidad.

“Muchas veces no tenemos el tratamiento en el momento oportuno. Los esquemas llevan cuatro medicamentos y no hay sustituciones posibles: son los cuatro o ninguno. Eso complejiza mucho una enfermedad que no permite esperar”, lamenta el doctor.

Además, el 60% de los pacientes requiere radioterapia, un servicio cuya cobertura en Cuba es crítica. Aunque el país cuenta con ocho unidades de radioterapia, desde hace casi un año no se puede irradiar a ningún paciente en Villa Clara, y otras provincias enfrentan situaciones similares. En ocasiones, ni siquiera La Habana ha contado con equipos operativos, lo que agrava aún más la atención descentralizada.

En días recientes, el propio periódico Escambray reveló que pacientes con cáncer en Sancti Spíritus deben pagar hasta 70,000 pesos cubanos de manera informal para acceder a radioterapia, un tratamiento que debería ser gratuito.

La inmunoterapia ha mostrado algo más de estabilidad en su disponibilidad, gracias al desarrollo local de medicamentos como la vacuna CIMAvax-EGF para el cáncer de pulmón, la cual ha permitido extender la vida de pacientes en estado avanzado. No obstante, las nuevas dianas moleculares usadas en el mundo aún están fuera del alcance cubano, principalmente por su elevado costo.

En cuanto a ensayos clínicos, el doctor Álvarez destaca que el país comienza a recuperar el ritmo en estudios de nuevas moléculas aprobadas en fases tempranas de investigación, lo que podría abrir nuevas puertas terapéuticas.

“Nos sentimos bien acompañados, pero nuestra especialidad depende de todas las demás”, resume el jefe de oncología. Para combatir el cáncer, se necesita una cadena eficiente que incluya diagnóstico temprano, disponibilidad de tecnología médica, fármacos específicos y coordinación entre especialidades. Sin esa estructura, incluso los mayores esfuerzos son insuficientes.

A pesar del compromiso de los profesionales y del apoyo institucional que aún persiste, la situación es crítica. El llamado del doctor Álvarez es un grito de alerta sobre un sistema sanitario que, en su especialidad más costosa y sensible, está luchando contra un enemigo que no espera.

Según datos del Ministerio de Salud Pública, en Cuba se diagnostican entre 30,000 y 36,000 nuevos casos de cáncer cada año, y el 60% de estos pacientes requiere radioterapia.

El doctor Elías Antonio Gracia Medina, jefe del Grupo Nacional de Oncología Médica, ha informado que el cáncer es la principal causa de años de vida potencialmente perdidos en la población cubana de 1 a 74 años, afectando a individuos en plena edad económica activa.