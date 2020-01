Empresa estatal cubana vende pienso con piedras a un campesino que cría cerdos 

Publicado el Miércoles, 8 Enero, 2020 - 19:00 (GMT-4)

La empresa Porcino de la provincia cubana Camagüey vendió a un campesino que cría cerdos al destete un pienso con piedras y cáscara de maní molida, que dificulta el engorde de los animales y les provoca diarreas con sangre.

Noel Martín González, residente del municipio Cascorro, afirmó en una carta enviada al diario Juventud Rebelde que esa empresa -con la cual tiene un convenio de producción porcina para el consumo humano- lo abasteció con cuatro toneladas y 740 kilogramos de naprovín (pienso diseñado para alimentar a los cerdos en edad de destete), pero el alimento carece de calidad y es perjudicial para estos.

“En su mayor porciento, se compone de piedras y cáscara de maní molidos, que no facilitan el aumento de peso de esos animales, y les ocasiona diarreas con sangre. Y la prueba es que al suspenderle ese producto desaparecen los síntomas”, explicó.

Martín está asociado a la Cooperativa de Crédito y Servicios Tiburcio Esquivel y Porcino de Camagüey debe suministrarle componentes para la alimentación de los cerditos. “Al yo depender de ese pienso, si no se me vende otro con la calidad que debe tener, no podré cumplir lo pactado, como lo he logrado en 18 convenios anteriores”, comenta en su carta.

Entre las acciones emprendidas por Martín está una solicitud para que un laboratorio analice muestras del alimento proporcionado y se autorice la venta de una comida de calidad que no dañe la salud de sus cerdos y los apoye en el crecimiento. A pesar de sus múltiples solicitudes al director de Porcino, al veterinario y al gobierno municipal para que lo ayuden, el campesino sólo ha recibido respuesta de los propios lectores de Juventud Rebelde.

"El alimento animal tiene que tener los mismos controles de calidad que los humanos y esto debe tener una entidad reguladora como el CECMED y la FDA. Si no es así estamos muy mal", comentó un lector identificado como Dr. Olimpio Rodriguez Santos; mientras que otro, que firmó como Osvaldo, recomendó:

"Mi consejo ante esta situación es que Noel o la dirección de la CSS Tiburcio Esquivel soliciten del laboratorio competente el análisis del alimento y una vez demostrada la falta de calidad se proceda por parte de la CCS a reclamarle a la Empresa Porcino de Camagüey el cumplimiento del contrato, el pago de la sanción pecuniaria y de los perjuicios causados y por supuesto la entrega de pienso de calidad, de no resolverse la situación en negociación directa entonces la CCS que interponga la correspondiente Demanda antes la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de Camagüey".