Crisis energética obliga en Guantánamo a repartir leche sin pasteurizar y cada cuatro días

La leche llega cruda a los puntos de distribución, lo cual entraña riesgos sanitarios

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La crisis energética que paraliza Cuba obliga a la Empresa de Productos Lácteos de Guantánamo a distribuir leche sin pasteurizar directamente del campo a las bodegas y a ampliar el ciclo de entrega de tres a cuatro días para los niños de dos a seis años, trascendió este sábado.

Adriel Leiva Elías, director de la empresa, explicó que la falta de combustible fuel impide encender el caldero de pasteurización, por lo que la leche llega cruda a los puntos de distribución.

"De forma directa, porque no lleva proceso de pasteurización a partir de la contingencia energética que tenemos. No tener combustible fuel, que es el que necesitamos para el caldero, se sigue entregando de forma directa, es decir, del campo a la bodega", apuntó el directivo, en declaraciones a Radio Guantánamo.

Ante esa realidad, las autoridades trasladan la responsabilidad sanitaria a las familias. "Se le recomienda a la población acortar el tiempo de cocción, es decir, desde que se ordeña la vaca hasta que se realiza la pasteurización de la leche. Es decir, de cocción en la casa", explicó.

El ciclo de entrega, que era de tres días, se extiende ahora a cuatro, cuando se entregará un litro de leche fluida por niño beneficiario de dos a seis años.

Los menores de dos años continúan recibiendo leche en polvo, no fluida, precisó la fuente.

A partir de este lunes, los municipios de San Salvador y Manuel Tames realizarán entregas directas internas sin trasladar el remanente al municipio cabecera de Guantánamo.

En Niceto Pérez, la leche se distribuirá primero a niños de dos a seis años, luego a dietas y embarazadas, y el sobrante se venderá directamente a la población a través de la gastronomía.

El municipio de Guantánamo recurrirá a triciclos eléctricos para el acopio local, ante la ausencia de combustible para vehículos convencionales, y garantizará el consumo social del Hospital General, el Hospital Infantil y el Hogar Materno.

La medida se produce en el peor momento energético de Cuba en décadas. El ministro de Energía y Minas Vicente de la O Levy admitió el miércoles que el país "no tiene absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante".

Ese mismo día, la afectación del Sistema Eléctrico Nacional alcanzó un récord histórico de 2,174 MW, con apenas 976 MW disponibles frente a una demanda de 3,150 MW, lo que equivale a cortes que afectaron cerca del 70 % del país.

El patrón se repite en otras provincias. En marzo, Matanzas interrumpió la distribución de leche infantil durante semanas por falta de combustible, y en Camagüey los productores recurrieron a tracción animal y bicicletas para llevar la leche a los centros de acopio.

En abril, una denuncia en Las Tunas reveló leche adulterada con agua destinada a niños, con una densidad de 16,5 g/mL frente a los 30 g/mL exigidos por norma.

Distribuir leche cruda a niños de dos a seis años entraña riesgos sanitarios graves. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud, la leche sin pasteurizar puede contener bacterias como E. coli, Salmonella, Listeria y Campylobacter, que en menores de cinco años pueden derivar en complicaciones renales severas.

La producción láctea cubana cayó un 37,6 %, situándose por debajo de los 200 millones de litros anuales frente a una demanda de 500 millones, en un país que ha perdido más de 900,000 cabezas de ganado vacuno desde 2019.