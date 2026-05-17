Jornaleros ilegales sostienen la agricultura en Cuba en medio del caos económico y bancario

Estos trabajadores, en su mayoría migrantes de Oriente, rechazan los pagos bancarios por razones prácticas

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Miles de trabajadores eventuales sin contrato, sin seguridad social y en su mayoría sin documentación actualizada sostienen de facto las siembras y cosechas en la provincia de Artemisa, uno de los cuatro polos productivos agrícolas de Cuba, mientras el Estado es incapaz de registrarlos, protegerlos o sustituirlos, expuso este domingo el periódico oficial El artemiseño.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el 24,4 % de los ocupados informalmente en Cuba en una veintena de actividades corresponde a contratados eventuales en la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura.

En Artemisa operan unas 20 brigadas de este tipo, con no menos de 10 trabajadores cada una, reconoció Norberto González Pedraza, delegado de Agricultura en la provincia.

Sin embargo, las cifras reales son desconocidas para las propias autoridades. La Oficina Nacional de Atención Tributaria local solo registra unas 200 personas como jornaleras, y la dirección de Trabajo y Seguridad Social reporta apenas cuatro gestores de fuerza de trabajo ilegal y unos 908 obreros.

Estos trabajadores, en su mayoría migrantes internos de Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo, cobran en efectivo y rechazan cualquier forma de pago bancario. Su negativa no es ideológica sino práctica.

"Nos gusta cobrar en efectivo. ¿Tarjeta para qué? No hay ni cajero automático para extraer el dinero. Ir al banco cuesta no menos de 500 pesos, y solo te dan mil por persona. Además, los negocios no aceptan transferencia, sí billetes", explicó Yudelkis Rodríguez Cabrera, jornalero de 34 años oriundo de Santiago de Cuba que formó su propia brigada en Güira de Melena.

La declaración ilustra el colapso del sistema de bancarización impuesto por el Banco Central de Cuba desde 2023, que en el campo agrícola ha resultado completamente inoperante por falta de cajeros y conectividad.

José Antonio Martínez, conocido como Cheo, llegó de Holguín hace 31 años y trabaja en Güira de Melena. "Lo del ajo lo cobramos como a 3,000 pesos la jornada para cada uno. En el escarde de boniato cobro 200 pesos el surco y guataqueo más de cinco en par de horas", contó.

Su filosofía laboral es directa: "Trabajo por la izquierda. Lo mío es tener qué comer hoy".

Los ingresos netos de estos jornaleros superan los del empleo formal precisamente porque no tributan al Estado ni cotizan a la seguridad social, lo que genera una paradoja que las autoridades reconocen, pero no logran resolver.

Willian Ernesto González, propietario de la finca La Rosa en Artemisa, lo resume sin rodeos. "¡Sin ellos no avanzamos!"

El delegado González Pedraza advierte sobre las consecuencias futuras. "Al no responsabilizarse desde el presente, ellos mismos condenan el mañana, creando un problema que caerá sobre los fondos de la asistencia social del Estado, en un futuro no muy lejano", analizó

La situación se enmarca en una crisis agrícola que deja mercados vacíos en el Día del Campesino, este 17 de mayo. La producción de arroz cayó de 304,000 toneladas en 2018 a apenas 111,000 en 2025, mientras las viandas bajaron 44 %, los huevos 43 % y la leche 37,6 %.

El régimen aprobó en 2021 la Resolución 80 para regularizar la figura del gestor de fuerza de trabajo agropecuaria, y en 2024 la complementó con el Decreto Ley 80.

Pero la brecha entre la norma y la realidad sigue siendo enorme, pues los campesinos producen sin garantías y los impagos del sistema estatal de Acopio desincentivan cualquier formalización.

Un trabajador eventual de Granma documentado por el periódico Trabajadores resumió la situación con una frase que retrata a toda una generación de jornaleros cubanos: "Legalmente no existo para mi retiro".