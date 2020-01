Madonna inicia gira por Europa sin incluir a España en sus presentaciones

Publicado el Sábado, 11 Enero, 2020 - 21:46 (GMT-4)

La gira de la cantante estadounidense Madonna por Europa, Madame X Tour, que comienza este domingo en Lisboa, no incluye en su itinerario escenarios españoles, de acuerdo con un reporte de ABC.

En noviembre pasado, la Reina del Pop preocupó a sus seguidores cuando anunció la cancelación de conciertos que estaban previstos en Boston, debido a un padecimiento que le causaba fuertes dolores.

Madonna había evidenciado tales malestares tras uno de sus conciertos en Los Ángeles, al subir a redes sociales imágenes con su cuerpo sumergido dentro de una bañera con hielo como forma de recuperarse del esfuerzo físico que es habitual en ella durante sus espectáculos, donde suele desplegar su energía.

Por ese entonces, aclaró que solo necesitaba reponerse antes de emprender la gira Madame X Tour por el viejo continente.

ABC explica que la artista no actuará durante este ciclo de presentaciones en grandes estadios ni en pabellones, ya que escogió auditorios de aforo medio y con mayor calidad de sonido.

Serán, en resumen, ocho noches en el Coliseo de Lisboa, entre el 12 y el 23 de enero, luego otras 15 en el Palladium de Londres, con fechas desde el 27 de enero hasta 16 de febrero. Después, habrá 14 actuaciones más en Le Grand Rex de París.

La publicación española recuerda que Madonna reside desde hace tres años en Lisboa, donde alquila dos inmuebles frente al mirador de Santa Catarina. Mientras que su hijo adoptivo, David Banda, milita en las categorías inferiores del club de fútbol, Benfica.

Según la reseña de ABC, el espectáculo se divide en cuatro actos, en los que alternará sus canciones inspiradas por su estancia portuguesa (God control, Dark ballet, Killers who are partying, Extreme Occident) con éxitos de siempre, como Express yourself, Papa don’t preach, Vogue o Like a prayer.

Fado Pechincha, de Isabel de Oliveira, o Sodade, de Cesária Évora, son otros de los temas que integrarán su repertorio, con los que llegará más al corazón del público luso.