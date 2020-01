Un cubano se convierte en la máxima autoridad de la masonería en España

Publicado el Martes, 14 Enero, 2020 - 11:09 (GMT-4)

El cubano Octavio Carrera González se convirtió en el primer extranjero que asume como Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo Masónico de España, la máxima figura de la masonería en ese país dentro de lo que es conocido como el rito escocés, que incluye 33 grados.

Su elección ocurrió el pasado 9 de enero y a diferencia de Cuba, donde no se puede ser Gran Comendador si no sé es cubano nacido en la isla, en España no existe esa obligación.

Carrera González contó a Radio Martí que en 1996 llegó al país europeo y se enamoró de su cultura y su gente. "Tenemos mucho en común", asegura el filósofo y exprofesor de la Universidad de La Habana.

Ahora al frente de tan alta responsabilidad, el cubano tendrá la posibilidad de trabajar en la manera en que la masonería en España podrá relacionarse con la sociedad e influir en la formación de los masones que eligen el camino filosófico, sin embargo, desde la distancia de 7 mil kilómetros que lo separan de su tierra natal, tiene un mensaje para todos sus hermanos masones en Cuba y Miami.

"Practiquen en la vida cotidiana los principios que se enseñan en la logia, porque eso siempre va a ayudar al desarrollo de la humanidad", dice.

Al igual que el resto de los masones, y en especial los que se iniciaron en la isla, esta fraternidad es una escuela de ciudadanos que trabaja en por el mejoramiento humano, algo que diría José Martí en sus últimos días. "Ello presupone que tú te esfuerces cada día en ser una mejor persona, que es lo que puede, al final, contribuir al desarrollo de la sociedad en general", manifiesta Octavio Carrera González.