Gobierno cubano impide salir del país a pastor evangélico

Publicado el Sábado, 18 Enero, 2020

El gobierno cubano impidió este viernes salir del país al pastor evangélico Antonio Ortiz, quien debía viajar a Estados Unidos a un evento relacionado con la iglesia que él preside en el municipio de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque.

Desde el propio aeropuerto José Martí, en La Habana, el religioso grabó un breve video denunciando que cuando se encontraba chequeando sus documentos, le salió la noticia de que las autoridades habían decidido ponerle una restricción de salida, y por mucho que trató de saber más, nadie supo darle una explicación.

“Yo sé la causa, me he dedicado por más de 20 años a predicar dentro y fuera de Cuba, así que no estaré en las naciones hasta nuevo aviso, no porque no quiera, sino porque las leyes de mi país han decidido que no salga”, subrayó.

“Así que muchas bendiciones, ruego sus oraciones por mí, por mi familia, por la iglesia en Cuba, y desde aquí me mantendré en contacto con ustedes”, concluyó.

Apenas 24 horas antes, en la misma terminal aérea, el régimen volvió a impedir viajar a la activista independiente Annia Zamora, quien está incluida en la lista de los “regulados”, término que las autoridades cubanas usan para negar la salida de todos aquellos cuyas ideas no sean afines al gobierno.

Por otra parte, la represión a líderes religiosos ha sido una constante en los últimos años. En diciembre, le prohibieron salir a Josué Rodríguez Legrá, pastor de la primera Iglesia Bautista de la localidad de Palma Soriano, Santiago de Cuba, quien tenía previsto viajar a Estados Unidos para participar en la Asamblea de los bautistas de Florida, que se celebró en la ciudad de Orlando.

En septiembre, el pastor Carlos Sebastián Hernández de Armas, secretario general de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental, se enteró en el aeropuerto José Martí que estaba “regulado” y que no podría asistir a un retiro espiritual de un fin de semana que se iba a efectuar en el campamento de la iglesia de Passaic, en New Jersey, Estados Unidos.

En 2019 al menos 223 ciudadanos cubanos fueron impedidos de viajar al extranjero como represalia por sus actividades políticas, según informó el Instituto Patmos.