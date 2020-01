Muere Terry Jones, miembro fundador del grupo humorístico británico Monty Python

Publicado el Miércoles, 22 Enero, 2020 - 10:13 (GMT-4)

Terry Jones, uno de los miembros fundadores del grupo humorístico británico Monty Python, falleció este martes en la noche a los 77 años, informó su familia en un comunicado.

El creador de películas como "La vida de Brian" y "Los caballeros de la mesa cuadrada", murió "con su esposa Anna Soderstrom a su lado después de una batalla larga, extremadamente valiente pero siempre de buen humor con una forma rara de demencia, FTD", agrega el comunicado divulgado en medio británicos.

La familia de Jones reveló en 2016 que sufría ese tipo de demencia degenerativa, que afecta el habla normal, desde un año antes.

No ad for you

"En los últimos días, su esposa, hijos, familia extensa y muchos amigos cercanos han estado constantemente con Terry mientras se escabullía suavemente en su casa en el norte de Londres. Todos hemos perdido a un hombre amable, divertido, cálido, creativo y verdaderamente amoroso cuya individualidad intransigente, intelecto implacable y humor extraordinario ha dado placer a incontables millones en seis décadas", agrega.

En la televisión pública británica BBC los Monty Python comenzaron con un programa de sketches donde bromearon con el comunismo e incluso con la ida de una guagua a Cuba.

Tras la disolución de los Monty Python, que estuvo activo de 1969 a 1983, Jones continuó con series para la TV como Ripping Yarns, Erik the Viking y The Wind in the Willows.

"Era mucho más que uno de los escritores-artistas más divertidos de su generación, era el comediante renacentista completo: escritor, director, presentador, historiador, autor de niños brillantes y la compañía más cálida y maravillosa que podrías desear tener", dijo el actor Michael Palin, quien formó parte de los Monty Python.