Silvio Rodríguez critica a Orishas por el uso no autorizado de su canción Ojalá

Publicado el Domingo, 26 Enero, 2020 - 06:23 (GMT-4)

El cantautor cubano Silvio Rodríguez afirmó que no autorizó a Orishas a utilizar su canción Ojalá y que le parece "un lamentable acto de parasitismo".

"No lo autoricé. No pidieron autorización", escribió Rodríguez este sábado en su blog Segunda Cita después de ser preguntado sobre el nuevo tema Ojalá pase de Orishas y Beatriz Luengo.



"¿Qué me parece esta vulneración flagrante de mis derechos como autor de Ojalá, cosa notoria desde hace 50 años? Me parece un lamentable acto de parasitismo", apuntó el músico cubano después de la canción donde Orishas critica abiertamente al régimen cubano y usa el estribillo de esa conocida canción del trovador.

Captura de pantalla de comentario de Silvio Rodríguez sobre Orishas.

Los seguidores de Rodríguez comentaron que les chocó cuando oyeron Ojalá pase de Orishas. "Un lamentable hecho y espero eliminen ese vídeo de YouTube y pidan disculpas", agregó un usuario en el citado blog.

No ad for you

En Ojalá pase, Orishas critica al Gobierno de Cuba por sus más 60 años, la separación entre las familias, la falta de cambios en el país, el hambre y la miseria, entre otros muchos problemas.

Durante esta canción utilizan íntegro el estribillo de Rodríguez de Ojalá en la voz de Beatriz Luengo. Este tema siempre ha sido polémico en Cuba porque era, para algunos, una petición encubierta de cambio, a pesar que el cantautor –alineado con el régimen– aclaró en varias ocasiones que fue dedicado a una novia y no tenía ningún sentido político.

Ahora Orishas sí pide de manera clara cambios en Cuba con Ojalá pase. La canción fue bien recibida por los cubanos, aunque fueron criticados por el director del diario oficialista Juventud Rebelde.

En una entrevista con Alexis Valdés en Miami, Yotuel dijo que ha vivido la destrucción de La Habana.

El cantante, quien desde su cuenta de Instagram criticó a la policía cubana por el uso de la violencia, respondió este sábado a un comentario racista.

"Prefiero limpiar botas que lamerlas", aseguró tras ser criticado por un afín al sistema impuesto en Cuba.