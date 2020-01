Los múltiples errores de la Federación Cubana de Béisbol en menos de un año

Publicado el Domingo, 26 Enero, 2020 - 11:49 (GMT-4)

En menos de un año, la Federación Cubana de Béisbol, la Comisión Nacional del Deporte Nacional y las autoridades de la Liga (conocida como Serie Nacional) han procedido de la siguiente forma:

-Suspendieron a 4 jugadores por un año sin derecho a regresar.

-Acortaron la postemporada para que diera tiempo a los trámites de la Serie del Caribe.

No ad for you

-Malograron la asistencia a dicho evento, luego con un funcionario delatado por la Confederación de Béisbol del Caribe con mala práxis ante los trámites para asistir a Puerto Rico.

-La final de la Serie Nacional se disputó a pleno día, bajo el caliente sol.

-Hacen una preselección al Pre-Olimpico de Arizona a menos de 24 horas de acabada la final y a las 20 horas incluyen a dos peloteros (Yordanis Alarcón y Yosvani Peñalver) por presiones populares.

-Sustituyeron al Comisionado por otro que no ha visto béisbol ni en la Televisión.

-Terminaron en el 6to lugar en los Juegos Paramericanos

-Terminaron 10mos en el Premier12.

-Más de 80 peloteros se fueron luego de cancelarse el acuerdo con MLB, y te dicen que la política de EEUU, pero tienen 93 voleibolistas en Ligas del Mundo (salieron legal y sin nada de "embargo") y no los llaman. Y digo voleibolistas para no decir basket y todos los deportes, y me fui del tema solo para demostrar que nada cambiará.

Ahora ustedes pensarán: ¿Se puede estar más en crisis? Pues no. La Federación Cubana de Béisbol pidió incluso, lo mismo por estar perdidos en lo que hacen o por querer aparentar la inclusión del pueblo, una consulta popular por todo el país, cientos de cartas, de mensajes, emails, con el fin de orquestar entre todos una salida al oscuro túnel en el que se encuentra el Deporte Nacional.

No existe ni en Pakistán una Federación de Béisbol más patética que la cubana. Se han esmerado tanto que es imposible. No existe un país tan atrasado en su Deporte Nacional como el de Cuba.

Ahora añaden a Yordanis Alarcón y Yosvani Peñalver luego de presiones por 24 horas, esta no es la primera vez, y no digo que los muchachos no lo merezcan, pero es algo triste hasta para ellos mismos ya ingresar a un lugar donde primeramente no estaban. Eso ha ocurrido 28 veces a lo largo de la historia (recuerdo el lejano año que lo hicieron con Andy Zamora).

No veo siquiera un mánager preparado para lidiar con la prensa ni un Comisionado que arregle las tantas barbaridades de Higinio Velez porque es lo mismo que decir gobierno. No funciona nada y no les importa. A los que les importa no pueden hacer nada. La única solución (nunca creí que lo diría) es traer a un director extranjero y un Comisionado extranjero que arregle los barbarismos hechos y comience todo desde cero. Es una práctica infestada de malos hábitos hasta el infinito.

Como última expresión de todo lo antes dicho, la Comisión ha optado por cambiar la estructura de la Serie Nacional. Ahora comenzará en Abril, luego en Septiembre se jugará una especie de Selectiva con los mejores equipos y de ahí saldrá el que representará a Cuba en la próxima Serie del Caribe en México en 2021. Si alguien encuentra más errores desde mediados de 2019 a principios de 2020 puede incorporarlos, pero el punto es que en ningún otro país el presidente de una Federación con tantas y tantas fisuras hubiera persisitido. Pero es Cuba.