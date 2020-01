Cubanos en Tamaulipas piden que no juzguen a todos los migrantes por igual

Publicado el Lunes, 27 Enero, 2020 - 09:17 (GMT-4)

Migrantes cubanos en Tamaulipas ofrecieron disculpas a los residentes de la ciudad mexicana de Matamoros, tras recibirse quejas de los vecinos por comportamientos y acciones aisladas que protagonizaron algunos de los solicitantes de asilo que se encuentran en ese lugar y pidieron que no se juzguen a todos por igual.

"No somos delincuentes, somos humanos en tránsito que esperamos una respuesta de Estados Unidos y por eso estamos aquí. Sabemos que no fuimos invitados pero es la necesidad lo que nos mantiene aquí", afirmó Joel Fernández, oriundo de La Habana, Cuba al diario mexicano La Jornada.

En días previos, un grupo de 50 residentes de Matamoros protestaron en la Plaza Principal de la ciudad para exigir el retiro del campamento en el que permanecen los migrantes. El gobierno de la ciudad acusó también a los extranjeros de consumir alcohol y drogas en el campamento, que es una zona federal, y de practicar la prostitución.

No ad for you

El abogado Alberto Rivera Sánchez denunció a través de la prensa el caso de una menor de 13 años violada por un migrante, sin embargo la familia no quiere denunciar por miedo, señaló.

"Son delitos reales y preocupantes que se están registrando desde que llegaron", dijo el abogado.

En contraparte, el cubano Joel Fernandez dijo que "habrá algunos que se hayan equivocado de esa manera, pero no quiere decir que todos lo hagamos. Aquí muchos somos padres de familia. Yo viajo sólo con mi hijo de cuatro años. No trabajo, pero ayudo en las tareas del campamento. No tomo, no fumo, no me drogo. Es malo que nos juzguen a todos por lo que hacen algunos".

El grupo de migrantes recibió el apoyo del activista promigrante Abraham Barberi, quien le pidió presentar pruebas de la acusación, refiere La Jornada.

Procedentes de Cuba, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Guatemala y Belice, los migrantes expresaron, a través de sus líderes , el agradecimiento a la ciudad por acogerlos desde hace meses.

Desde Reynosa, otra ciudad del estado de Tamaulipas, emigrantes cubanos agrupados en la frontera de México, en espera de sus trámites de asilo político en Estados Unidos, recibieron el apoyo de un grupo de mexicanos para hacer una bandera cubana de grandes dimensiones que los identifique.