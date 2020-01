Así fue la celebración del cumpleaños del hijo de Annaby Pozo y el pelotero Yunel Escobar

Publicado el Lunes, 27 Enero, 2020 - 08:28 (GMT-4)

Yuyo, apodo por el que se conoce al hijo que tienen en común el pelotero cubano Yunel Escobar y la cubana Annaby Pozo, está cumpliendo este 27 de enero ocho años edad. El pasado fin de semana tuvo lugar la celebración, con una preciosa fiesta que le realizó su madre en su residencia de Miami, Florida.

"¡Feliz cumple mi Yuyo! Mañana cumples ya tus 8 añitos. Estoy feliz por tener al mejor niño del mundo. Te amo mi negro", comentó Annaby junto a unas imágenes que subió a su perfil de Instagram que muestran algunos de los momentos que se vivieron durante el festejo.

Tal y como se puede apreciar en las fotografías, durante el convite no faltó la ambientación y los detalles de decoración personalizadas al gusto del homenajeado. Esta vez la temática de la fiesta estuvo basada en el famoso videojuego Fortnite, al parecer, el preferido de Yuyo.

Tampoco los momentos familiares, en este caso, a cargo de Annaby y del cantante cubano de música urbana Randy Malcom, su pareja actual. Ambos se fotografiaron junto a Yuyo detrás de la tarta de cumpleaños, dando lugar a una bonita estampa en la que no faltó el amor, las risas y los besos.

Varios fueron los menores y personas allegadas que también participaron durante la celebración. Amigos del cumpleañero y su hermano menor Malcom Junior, fruto de la relación de Randy Malcom y Annby, se dejaron ver correteando por el patio de la casa y compartiendo dentro de la sala algún que otro pedazo de dulces y pizzas.

Annaby quiso homenajear a su pequeño en su día y compartió además una serie de instantáneas antiguas que muestran algunos de los mejores momentos vividos junto a su hijo mayor.

Por otra parte, todo apunta a que Annaby y Escobar, quien al parecer no estuvo presente durante la fiesta de cumpleaños, a día de hoy siguen sin tener una estrecha relación pese a tener un hijo en común.

En septiembre de 2018 ambos y protagonizaron una de las polémicas más sonadas dentro de la prensa rosa cubana, luego de que el pelotero hiciera unas fuertes declaraciones a través de un vídeo emitido en directo en el que acusó presuntamente a Annaby y al integrante de Gente de Zona de tener que mantenerlos y pagar el alto nivel de vida del que presumen en las redes sociales.

Asimismo, el deportista explicó que Annaby obstaculiza los encuentros de Yuyo con su familia paterna y que tienen que avisarle con cinco y siete días de antelación para poder acudir a verlo.

"Me duele que no puedo ser tú guía día a día. Que aprendas de otros valores que no comparto y que no te lleven por el buen camino a ser un hombre íntegro", fueron unas de las palabras que pronunció Esccobar en su día.