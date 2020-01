"No había ningún cartel de No Pase, Peligro, pero para propaganda comunista siempre hay plata"

Publicado el Martes, 28 Enero, 2020 - 13:13 (GMT-4)

Los mensajes de indignación de los cubanos tras el derrumbe de un balcón en La Habana, que dejó un saldo de tres víctimas mortales, aparecen en las redes sociales a medida que se conocen más detalles del trágico incidente.

Un cubano que se identifica como J. Cemí y miembro de Somos + criticó que el Gobierno destine dinero para propaganda comunista y no haya alertado a los vecinos del edificio del peligro potencial que representa la edificación.

"El edificio iba a ser demolido, no había ningún cartel ni ninguna valla que dijera NO PASE, PELIGRO. Para eso no hay fondos, pero para propaganda comunista siempre hay plata", escribió en Twitter.

La probable causa del siniestro fue que la brigada encargada de su demolición, habría comenzado a derrumbar el inmueble por su zona trasera, sin señalizar ni acordonar el edificio a demoler y, esos movimientos, habrían provocado el desplome del balcón frontal que acabó con la vida de las niñas, contaron a Cibercuba vecinos del parque de Jesús María, aledaño a la edificación colapsada.

"¿Qué tiene que pasar para que se dedique personal y recursos para identificar balcones y aleros que deben ser demolidos o apuntalados, ojalá reparados?" preguntó una usuaria en Twitter, a la vez que aseguró sentir dolor por esas niñas y sus familias. "Espero que prevean a ese barrio de ayuda psicológica", dijo.

Por no actuar a tiempo y como le corresponde a un dirigente, llovieron sobre ellos duras críticas este martes. "Nadie hizo nada cuando debía! Se perdieron tres vidas inocentes por las malas condiciones en las que vive la gente, apenas lo que les paga la revolución les da para mal comer!! ¿Hasta cuándo?", es uno de los tantos mensajes que hoy se lee en las redes sociales al darse a conocer la lamentable noticia.

Las víctimas se llamaban, María Karla Fuentes (12), Lisnavy Valdés Rodríguez (12), y Rocío García Nápoles (11). La primera murió al instante y las otras dos en el hospital poco después de su ingreso.