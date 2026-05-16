Periodista argentina compara La Habana con 'zona de guerra' tras documental

La periodista argentina Carolina Amoroso describió en entrevista con Tania Costa el estado actual de La Habana como «la postal de un lugar en guerra» tras recorrer sus calles para grabar el documental «Cuba, la isla que se apaga», filmado de forma clandestina durante una semana con visado turístico en la Isla.

Amoroso, corresponsal de TN y Canal 13 de Argentina, hizo la comparación al referirse a los edificios reducidos a escombros que encontró en los barrios que recorrió junto a su camarógrafo, Juan Pablo Chávez.

«Por momentos parece la postal de un lugar en guerra, o sea, es que hay edificios reducidos a escombros», afirmó la periodista, y añadió que lo más doloroso es que «todavía se deja ver la ciudad que fue; la belleza de la ciudad que fue y que ya no es, pero que fue».

La imagen le generó una sensación inesperada. «A mí, que no conocía La Habana de antes, me genera nostalgia de la ciudad que no vi».

No es la primera vez que se usa esta metáfora bélica para describir la capital cubana. En abril, la arquitecta cubana Ileana Pérez Drago declaró que «las fotos que se ven de La Habana parecen una ciudad bombardeada, parece que ha pasado una guerra».

Los datos respaldan esa percepción. En La Habana colapsan alrededor de 1,000 edificaciones al año, el déficit habitacional nacional supera las 900,000 viviendas y el 35% del parque habitacional está en estado regular o malo. En 2025, Cuba solo cumplió el 22% de su plan anual de construcción de viviendas.

Los derrumbes también han cobrado vidas. En noviembre de 2025, una madre y su hijo murieron por el colapso de un edificio en la calle Compostela, en La Habana Vieja.

Durante la entrevista, la periodista Tania Costa preguntó a Amoroso si había sentido miedo al pasearse de noche por barrios más humildes de la capital, señalando que «los índices de delincuencia han subido mucho en Cuba, la gente no tiene nada» y que la periodista no dejaba de ser una turista con dinero.

Amoroso distinguió dos tipos de temor. Entre la gente, ninguno. «No yo, entre la gente no tuve miedo, no sentí miedo. De hecho me sentí bien tratada por la gente y recibida por la gente con la que hablábamos».

El miedo real fue institucional. «El temor a que como nosotros estábamos haciendo el registro que estábamos haciendo pudiéramos ser, no sé, demorados, interrogados, que nos sacaran el material».

Ese riesgo era concreto. El aumento explosivo de la delincuencia en Cuba convive con una represión que no ha cedido. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en 2025, un 115% más que en 2024, con los robos como delito más frecuente, 1,536 casos, un aumento del 479% respecto a 2023.

Amoroso y su camarógrafo afrontaron el rodaje apoyándose en su experiencia previa en escenarios hostiles. La periodista cubrió el conflicto en Ucrania en cuatro ocasiones desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, además de Venezuela, que describe como un escenario análogo en términos de lógica represiva y cercenamiento de la libertad de expresión.

El documental, emitido en TN, Telenoche de Canal 13 y la plataforma Aura, nació de la voluntad de Amoroso de contrarrestar «cierta visión muy romantizada de Cuba» prevalente en sectores del mundo artístico y académico argentino, y de mostrar «un drama que viene de arrastre desde hace décadas y que tiene una expresión particularmente grave ahora».