"Caminar por Cuba da terror": El fuerte testimonio de una fotógrafa que expone el deterioro de la isla

Vídeos relacionados:

La fotógrafa cubana Alina Sardiñas publicó este martes en su perfil de Facebook un poderoso testimonio acompañado de cuatro fotografías que documentan el estado de colapso de las calles cubanas, con una frase que resume su experiencia al recorrerlas: «Camino por las calles sintiendo una mezcla de terror y asombro».

Sardiñas, con más de tres décadas de trayectoria en fotografía documental y residente entre La Habana y Madrid, no atribuye el deterioro que captura a ningún fenómeno natural.

«No fueron los vientos fuertes y sostenidos de un huracán, ni el mar que empujó e inundó la ciudad, ni tampoco una sacudida de la corteza terrestre. Fue el peso del desamor, el odio hacia la gente y hacia lo bello», escribe en su publicación.

Captura de Facebook/Alina Sardiñas

Las imágenes que acompañan el texto muestran edificios residenciales con paredes descascaradas, cables eléctricos colgantes y vegetación creciendo entre grietas, junto a calles cubiertas de basura y escombros.

Facebook/Alina Sardiñas.

Una de las fotografías captura a un niño buscando objetos entre desechos, mientras otra muestra un grafiti con la leyenda «¡Viva Fidel!» pintado sobre la fachada deteriorada de un edificio en ruinas, junto a una cafetería.

Sardiñas señala esa paradoja como evidencia de una elección deliberada del régimen: «Ver las consignas del pasado sobreviviendo en paredes que se caen a pedazos es la prueba de que se eligió la propaganda por encima de la vida digna».

Facebook/Alina Sardiñas.

Sobre los basureros que aparecen en sus fotos, la fotógrafa es contundente: «Los basureros no son un residuo temporal, son el sedimento de la desidia que se volvió política de Estado».

El testimonio de Sardiñas refleja una crisis urbana documentada y reconocida incluso por funcionarios del propio régimen. La Habana genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos sólidos diarios, pero solo 44 de 106 camiones recolectores están operativos por falta de diésel, dejando sin recoger hasta 23,814 metros cúbicos cada día.

El ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista, admitió en septiembre de 2025 que «esa basura no está contenida, está regada por toda La Habana», y en diciembre de ese mismo año el régimen reconoció su incapacidad para limpiar la capital o costear su saneamiento.

El deterioro habitacional agrava el cuadro: anualmente colapsan aproximadamente 1,000 edificaciones en La Habana, el déficit de viviendas supera las 805,000 unidades y solo el 65% del parque habitacional está en buen estado, según cifras del Ministerio de la Construcción.

En 2025, varios derrumbes causaron muertes, entre ellas las de una niña de siete años en La Habana Vieja y dos personas en Centro Habana.

El testimonio de Sardiñas se suma a una ola de denuncias virales de cubanos y turistas que documentan el colapso urbano de la isla, incluida una turista italiana que calificó a Cuba como el «país más sucio» que ha visitado.

Sardiñas cierra su publicación con una frase que sintetiza su mirada: «Cuba no es una ruina romántica, Cuba es lo que pasa cuando ya no importas».