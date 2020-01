La muerte de las tres niñas en el derrumbe de La Habana Vieja extiende el pánico entre los vecinos

Publicado el Miércoles, 29 Enero, 2020 - 10:07 (GMT-4)

La muerte de tres niñas en un derrumbe en La Habana Vieja desató el temor entre los vecinos del barrio Jesús María, en La Habana Vieja.

Así lo explicó una vecina a Iliana Hernández, reportera de CiberCuba, que reside en un edificio cercano al lugar de la tragedia y que tiene una orden de demolición.

"Estaba en casa y me llamaron para decirme que se había producido un derrumbe en el que habían muerto tres niñas. Se había reportado el caso, pero como las brigadas de demolición no hacen nada. Tengo miedo porque el edificio donde vivo también tiene una orden de demolición", dijo.

"Temo que el edificio me caiga arriba y mate a mi hija o mi abuela, que tiene 91 años. Llevamos 32 años con este problema", denunció.

Esta mujer enseñó el lamentable estado del edificio, donde abundan las paredes con grietas y escaleras precarias que no tienen la más mínima condición de seguridad.

"A mi niño de 14 años le cayó parte de la placa del techo del comedor. Vino gente del gobierno y, afortunadamente, recibió atención médica. No pasó nada grave, pero pudo haberlo sido. Vivimos con miedo", alertó otra vecina.

"No sé qué voy a hacer, llegué a colarme en un local que estaba vacío para proteger a mis hijos. Pero me sacaron del lugar y las autoridades dijeron que estaba maltratando a los niños por estar allí. Al final seguimos en la misma y el edificio se va a venir abajo igual, lamentó.

Los residentes de este edificio asisten con miedo y desesperación a la falta de atención del gobierno cubano, un sentimiento que se ha acrecentado con la muerte de las tres menores.

"Me pongo en el lugar de esas madres y pienso que en algún momento me puedo tocar a mí y eso lo que no quiero. No pido un palacio, solamente un techo donde mis hijos no se mojen, a ellos les queda vida por delante", expresó entre lágrimas esta residente.

"Toda la comunidad de Jesús María está conmovida", agregó en referencia a la muerte de las menores.

Presidenta del CDR lamenta que el gobierno cubano "no resuelve nada"

El riesgo de demolición de este inmueble también afecta a Silvia Hernández Valdés, presidenta del CDR, que criticó lo que están haciendo las autoridades de la Isla.

"Hace 10 años que estoy con el lío de la demolición, tengo todos mis papeles, me dieron el subsidio para arreglar mi casa. Pero en el gobierno, en el área de vivienda, hay una tremenda falta de respeto", criticó.

"Mi madre tiene 90 años, las paredes se me han caído. Todos los balcones se han caído y aquí juegan los muchachos porque no conocen el peligro que corren. Cada vez que voy a Vivienda se limpian las manos, no resuelven nada. ¿Quién le devuelve la vida a esas niñas"?, afirmó.

La tarde del lunes tres niñas, de entre 11 y 12 años de edad, perdieron al vida en un derrumbe que tuvo lugar en este barrio en las calles Revillagigedo y Vives.

Una de las niñas, María Karla Fuentes (12) falleció en el instante, mientras que Lisnavy Valdés Rodríguez (12), y Rocío García Nápoles (11), murieron en el hospital poco después de su ingreso.