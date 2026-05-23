Esculturas en la Plaza de la Marqueta de Holguín también están en peligro de desplomarse

Cinco esculturas ubicadas en la Plaza de la Marqueta de la ciudad de Holguín presentan visibles signos de deterioro estructural y podrían desplomarse si no reciben restauración urgente, denunció en días recientes un creador de contenido local en un video difundido en redes sociales.

Durante el recorrido por una de las plazas más conocidas de la ciudad, el autor del video mostró fracturas, desprendimientos y daños visibles en varias de las figuras escultóricas instaladas en el lugar.

“Una ya se desplomó. Y si no hacemos algo por estas cinco, le va a pasar lo mismo”, alertó al inicio de la grabación.

Entre las obras afectadas mencionó la escultura conocida como “El señor de la picota”, que presenta una fisura en el cuello; “El hombre sentado”, con fracturas visibles; y “El hombre del saco”, que ya perdió uno de sus brazos.

También señaló el avanzado deterioro de la figura de “La señora con el bolso” y de "El señor del taburete”, cuya estructura muestra grietas en el cuello y daños en otras partes de la pieza.

El denunciante atribuyó el deterioro a la falta de mantenimiento periódico y a las indisciplinas sociales, incluyendo personas que se sientan sobre las esculturas para tomarse fotografías.

“Por mucho que se utilicen excelentes materiales para hacer estas obras, tiene que dársele un mantenimiento periódico”, afirmó.

La publicación generó numerosas reacciones entre residentes de Holguín, quienes criticaron la falta de conservación del patrimonio urbano y cuestionaron la indiferencia de las autoridades locales.

Algunos usuarios recordaron que varias esculturas representan a personas reales vinculadas a la historia popular de la ciudad.

“Cada estatua es una historia de Holguín”, escribió Arnaldo Morales, mientras otros comentarios denunciaron que “la indolencia es abrumadora” y que los responsables “están sentados detrás de un buró y no les importa nada”.

También hubo críticas dirigidas a las prioridades de inversión del régimen local. “Ah, pero mucho material gastado en quioscos”, comentó un internauta, en referencia al contraste entre el abandono del patrimonio cultural y otros proyectos promovidos por las autoridades.

"Y así cada día perdemos el sentido de conservar nuestra ciudad. La mayoría de esos locales de la Plaza son arrendados al Estado y bastante dinero que reciben por ello, por tanto deben conservar y restaurar esos sitios aledaños", señaló Katia Oduardo Grimal.

Vecinos y usuarios de redes sociales pidieron restauraciones urgentes para evitar la pérdida definitiva de las esculturas, en una ciudad donde el deterioro de espacios públicos, monumentos y edificaciones históricas se ha vuelto cada vez más visible en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

El caso de la Plaza de la Marqueta se inscribe en un patrón de abandono patrimonial que se ha agudizado en Holguín. A mediados de mes, la escultura La mujer con sombrilla colapsó en el boulevard peatonal de la calle Libertad, tras semanas de alertas ciudadanas ignoradas por las autoridades, y tuvo que ser trasladada a la casa del escultor para su resguardo.

Días antes, la espada de la estatua del mayor general Julio Grave de Peralta fue robada por al menos tercera vez del Parque de las Flores, y el 20 de mayo se reportó el derrumbe de parte del techo del teatro Ismaelillo, antiguo cine Victoria.

La Plaza del Mercado o La Marqueta, está ubicada en el corazón de la Ciudad cubana de los Parques. Fue construida en 1829 y sometida a una restauración capital entre 2014 y 2017 para convertirla en un complejo cultural y turístico con más de 30 stands comerciales, pero ahora enfrenta ahora el riesgo de perder las mismas obras que le dieron su carácter distintivo.