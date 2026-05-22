Se desploma parte del techo del teatro Ismaelillo de la ciudad de Holguín

Ciudadanos en redes sociales apuntaron directamente al abandono y a una posible corrupción en obras anteriores

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La cubierta del teatro Ismaelillo en Holguín se derrumbó parcialmente en la tarde del 20 de mayo, sin que se reportaran víctimas, en un nuevo episodio del deterioro acelerado del patrimonio cultural de la oriental ciudad cubana.

El Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y evaluó los daños mediante imágenes captadas por un dron que varios holguineros avistaron durante la jornada, informó a través de su página en Facebook el periódico oficial ¡Ahora!

También acudieron al lugar las principales autoridades del Partido Comunista y el Gobierno provincial, directivos del Sectorial Provincial de Cultura y del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, junto a especialistas de la Empresa de Servicios de Ingeniería y Diseño Vértice, quienes certificaron que las paredes del edificio no están en peligro de derrumbe.

Captura de Facebook/periódico Ahora

Roger Rodríguez Ramírez, director del Complejo Cultural Teatro Eddy Suñol, que incluye al Ismaelillo, informó que solo se afectó la parte central de la sala y que el resto de la cubierta será desmontada para acondicionar el inmueble de cara a su posterior reconstrucción.

Rodríguez señaló que ya se trabaja en las labores de escombreo y que, en paralelo, se avanza en la recuperación del techo del Teatro Eddy Suñol, que el 2 de junio cumplirá su aniversario 87.

"Es una labor inconmensurable, más aún en estos tiempos, porque se trata de 1,050 metros cuadrados de techo, afectados tras el paso del huracán Melissa", declaró el director.

El teatro Ismaelillo, ubicado en la calle Maceo esquina Coliseo, próximo a la estación de ferrocarril, es un edificio de estilo Art Déco que anteriormente se llamaba teatro Victoria, según recuerdan ciudadanos holguineros.

La reacción en redes sociales fue inmediata e indignada. Varios usuarios apuntaron directamente a la negligencia y a una posible corrupción en obras anteriores.

"Esos dos teatros fueron sometidos a reparaciones capitales no hace tantos años, si acaso ocho años a más tirar, y ya se les derrumbó el techo. Eso solo tiene una conclusión: se hizo chapucería o se robaron los materiales. ¿Quién responde por eso? Fueron gastos millonarios", escribió Miguel Uribasterra.

Otros comentarios fueron igual de contundentes. "Eso es evidencia de que el recurso que se puso para la reconstrucción del teatro se lo robaron", señaló Sucel Rondón.

"Se desplomó todo el techo prácticamente, solo quedó un pedazo de la parte delantera", describió por su parte Lisandra Velazquez Santiesteban.

Holguín, conocida como la Ciudad cubana de los Parques y considerada una de las urbes más limpias de la isla, acumula una cadena de abandonos que sus propios habitantes describen con amargura. "Así se va destruyendo todo poco a poco", resumió Maidoli Rodríguez en Facebook.

El derrumbe se inscribe en una cadena de colapsos del patrimonio holguinero. El 16 de mayo, la escultura La mujer con sombrilla del boulevard peatonal se desplomó tras semanas sin acción preventiva de las autoridades.

Poco antes, el parque infantil Los Caballitos fue demolido sin plan de sustitución y el solar terminó convertido en vertedero.

Este mismo viernes se documentó también que la antigua estación ferroviaria Holguín-Gibara, inaugurada en 1893, devino un basurero de escombros y roedores.