Santiago de Cuba registró menos nacimientos sin poder reducir la mortalidad infantil en 2019

Publicado el Martes, 28 Enero, 2020 - 23:41 (GMT-4)

Las autoridades sanitarias de Santiago de Cuba, en particular del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), no están demasiado satisfechas con los resultados alcanzados en 2019: se registraron menos nacimientos y no se redujo la mortalidad materno-infantil.

“El 2019 pasará a la historia como un año en el que disminuyó la natalidad en Santiago de Cuba, con 11 366 nacimientos (711 menos que en 2018) y no se logró la reducción de la mortalidad infantil ni de la materna”, publicó el semanario oficial Sierra Maestra.

En términos estadísticos el pasado año no fue de los mejores en esa provincia oriental, en contradicción con los planes gubernamentales de incentivar la natalidad como objetivo estratégico a largo plazo.

Aunque en Santiago se alcanzó una tasa de mortalidad infantil de 4.8 por cada 1 000 nacidos vivos, ese indicador no representa en modo alguno una mejoría respecto al año precedente.

Según la directora provincial del PAMI, la doctora Yofaidi Pérez, los problemas han sido bien identificados, se han adoptado medidas y esperan suprimir esas dificultades para el año en curso.

Entre las causas de las defunciones de los recién nacidos se identificaron el insuficiente seguimiento a los lactantes en las áreas de salud correspondientes y el incumplimiento de protocolos médicos.

Mientras que los fallecimientos de madres y gestantes fueron ocasionados por el inadecuado manejo del riesgo reproductivo preconcepcional, las infecciones y el hallazgo tardío de anomalías que comprometían el embarazo.

Según la especialista, en 2020 se trabajará en la capacitación del personal médico y de enfermería, con vistas a actualizar los conocimientos y competencias sobre Ginecobstetricia, Neonatología, Pediatría y Terapia intensiva pediátrica. El propósito es “mejorar la identificación de los riesgos desde la captación del embarazo”, según el medio citado.

La directiva aseguró que es preciso prevenir los abortos espontáneos, partos pretérmino y complicaciones durante el alumbramiento, y para ello urge también fomentar una mayor cultura ciudadana.

“Tenemos que ganar en promoción y educación para la salud, minimizar los riesgos; que consuman ácido fólico antes de embarazarse; que las gestantes asistan a todas las consultas y se realicen los estudios que se les indiquen; que las ingresadas en los hospitales y hogares maternos no se fuguen, pues allí es donde están todas las condiciones para su cuidado y vigilancia clínica”, explicó la doctora.

La tasa de mortalidad infantil en Cuba registró un aumento del 26% en 2019 respecto al año 2018, con 5 muertes por cada mil alumbramientos. También la natalidad registró un descenso significativo, con 6 626 nacimientos menos que el año anterior.

Según estimados, en solo siete años tendrán lugar mas decesos que partos en la isla, esa desaceleración en el crecimiento poblacional tendrá una influencia directa en la economía y el desarrollo integral del país.