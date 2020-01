El Negrito se disculpa con Chocolate MC por nombrar a su madre: "Siempre te he querido, pero nunca rendido"

Publicado el Miércoles, 29 Enero, 2020 - 08:33 (GMT-4)

Dos reguetoneros cubanos han sacado la bandera blanca de la paz luego de que, una vez más, hiciesen las paces a través de las redes sociales. Se trata de El Negrito y Chocolate MC, quienes estuvieron envueltos en una nueva polémica, en esta ocasión, debido a unas declaraciones que hizo el quien fuese integrante del trío El Negrito, El Kokito y Manu Manu.

Tal y como comentó hace poco en "El Rey de los Repartos" en su perfil de Instagram, El Negrito le "mentó su madre", algo que hizo desatar su ira. El intérprete de Bajanda le pidió explicaciones y una disculpa al reguetonero, algo que finalmente acabó sucediendo.

Ha sido el propio Negrito quien ha acudido a su cuenta de dicha red social para enviar unas palabras de perdón a Chocolate MC, en las que corrige su error y le pide que vuelvan a ser compañeros como lo eran antes.

"Yosvany, te creciste solo igual que yo. Tenemos la virtud de hacer grandes a muchas personas, tenemos el don de hacer bailar al mundo, pero tenemos un error: el ego. Mi negro, me disculpo y ojalá perdones y volvamos a hacer uno como éramos. Sé que a lo mejor hubiera sido otra cosa y no hubiera cráneo, pero lo más lindo que uno tiene es 'la pura'. Por eso me disculpo y ojalá que me perdones. Mi negro, sé que muchos quisieran que me perdonaras, pero sé que hay otros que no lo desean", fueron las primeras palabras escritas por el joven.

A continuación, añadió: "Me disculpo no para quedar bien con nadie, me disculpo para quedar bien contigo, con tu mamá, con Eleguá y con mi conciencia. Ahora mismo corregí el error que me faltaba para hacer perfecto no, para hacerme más fuerte. Yo siempre te he querido, pero nunca te he rendido. Yo soy bueno igual que tú. Te amo mi rey".

Luego de leer la disculpa, Chocolate MC decidió perdonar a El Negrito y en la propia publicación escribió "gracias" acompañado del emoticono de dos manos en forma de rezo.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que existe una confrontación entre ambos cantantes urbanos. En agosto de 2018, cuando El Negrito, El Kokito y Manu Manu llegaron a Miami, también hicieron las paces con Chocolate MC después de que el "El Rey de los Reparteros" insinuase que el grupo copió su música en el tema Pegao a mí.