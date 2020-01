"La casa estaba teniendo derrumbes desde 2016", asegura vecina sobre el trágico suceso en La Habana Vieja

Publicado el Jueves, 30 Enero, 2020 - 09:16 (GMT-4)

Familias, niños y vecinos contemplan con detenimiento el improvisado altar de flores que se instaló en el barrio Jesús María, en La Habana Vieja, en memoria de las tres niñas fallecidas en el derrumbe.

Este pequeño tributo simboliza una desgracia que ha vuelto a poner de manifiesto el problema crónico que hay en Cuba con las viviendas, donde muchas no tienen las más mínimas condiciones de seguridad.

Mairelis Ortiz, que vivió en el edificio donde se produjo el derrumbe mortal, explicó a Iliana Hernández, reportera de CiberCuba; algunos detalles que ayudan a entender lo que pasó. "La casa como tal estaba teniendo derrumbes desde 2016, fue el primero que se produjo en la vivienda", aseguró.

"La vivienda estaba en malas condiciones. Desde el 2017 se nos otorgó un subsidio y teníamos una orden de demolición, pero nunca se llegó a demoler porque no se pudo hacer una acción constructiva", señaló.

"No hubiera pasado, si se hubiese demolido cuando tocaba"

El día que colapsó el balcón Mairelis estaba en el barrio. "Enseguida acudí, me puse muy mal. No hubiera pasado, si se hubiese demolido cuando tocaba", denunció.

El pasado mes de octubre las autoridades la retiraron de la vivienda y colocaron una cadena con un candado. "Se nos negó el acceso total a la vivienda, sacaron mis pertenencias a la calle porque no tenía donde meterlas", relató.

Esta mujer actualmente se aloja en casa de un familiar, ya que el albergue al que la destinaron no tiene suficiente capacidad. "Ahora mismo no tengo un techo que brindarle a mis hijos", lamentó.

"Vivo en casa de mi tía en pésimas condiciones, ya que me habilitó un espacio en el comedor de su casa, con un pequeño colchón en el que estoy con mis hijos. Mi mamá tiene 57, es impedida física porque le falta una pierna, las personas de Vivienda la internaron y la metieron en una asilo de personas dementes, pero mi mamá no tiene problemas mentales", detalló.

"La ubicaron en este asilo, supuestamente, hasta que tuvieran un local en el que yo pudiera vivir y entonces estar ahí con mi madre", añadió. Sin embargo a día de hoy su situación sigue igual que en octubre del año pasado.

"Me senté con una abogada que atiende temas de vivienda, pero me dijo que a través de un bufete no podía resolver nada, que los únicos autorizados a otorgar viviendas o albergues es el personal de vivienda, que nadie más me podía resolver el problema", reveló.

Ortiz habló con las autoridades de Vivienda tras el accidente, pero la respuesta que se encontró fue la misma. "Me dijeron que no hay nada nuevo, no hay capacidad en los albergues", aseguró.

La hermana de Mairelis, que también vivía en el mismo edificio, sí fue a un albergue y confirmó la falta del mismo. "Para cuatro personas está apretado. Vivo con mi pareja y mis dos hijos. Para cocinar no hay instalación para gas, es instalación eléctrica, se pasa tremendo trabajo", criticó.

"Nos dijeron que no nos podían dar otra cosa porque hay personas que llevan albergadas durante años y que es lo único que tienen", lamentó.

"Me sacaron del edificio el pasado 3 de octubre. Vivienda autorizó a la vecina de abajo a cerrar con un candado. Delante de mí, la directora de Vivienda le dijo 'cuando salga ella, tú clausuras'. A partir del día 8 de octubre fue cuando empecé a ver la demolición, pero no apuntalaron nada", explicó.